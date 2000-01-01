Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Франция не пугается торговой войны с США 12.07 22:05   MIGnews.com

Франция не пугается торговой войны с США

Вчера, как и ожидалось, верхняя палата парламента Франции утвердила закон, вводящий налог на крупные технологические компании. Этот факт теперь может стать поводом для новой торговой войны США и добавит к спору с Китаем спор с Францией и другими странами Европы, которые тоже намерены ввести этот налог.

Данный налог подразумевает взимание 3%-го дохода с цифровых компаний, располагающихся во Франции, с доходом более 750 млн евро по всему миру, из которых не менее 25 млн евро генерируются на французской территории. Интересно, что налог вводится задним числом – его придется заплатить за доходы, полученные с начала 2019 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп вчера поручил изучить ситуацию с французским налогом. Вероятно, по результатам этой работы в США будут введены новые тарифы или другие торговые ограничения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:07
Мюнхенский музей: развитие Негева - "политика заселения"
20:45
Keshet International продал киноленту о Газе каналу НВО
20:22
Египтяне предотвратили новый конфликт Израиля с ХАМАСом
20:05
Великобритания направляет в Персидский залив эсминец
19:45
Около 3000 палестинцев протестуют на границе с Газой
19:32
Раввины: Все собаки плохие, а их владельцы прокляты
19:19
В Самарии серьезно ранен 10-летний палестинец
19:05
Суд признал палестинца виновным в убийстве раввина
18:29
Биньямин Нетаниягу опять попал на обложку Time
17:43
Зандберг стала номером 2 в партийном списке "Мерец"
17:19
На Гавайях объявлена массовая эвакуация из-за лесных пожаров
17:05
Рамалла отрицает, что увеличила выплаты террористам
16:45
В США покажут антиизраильский фильм Роджера Уотерса
16:29
"Еврейское агентство" и Христианско-еврейское общество
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus