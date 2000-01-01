12.07 22:05 MIGnews.com

Франция не пугается торговой войны с США

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Вчера, как и ожидалось, верхняя палата парламента Франции утвердила закон, вводящий налог на крупные технологические компании. Этот факт теперь может стать поводом для новой торговой войны США и добавит к спору с Китаем спор с Францией и другими странами Европы, которые тоже намерены ввести этот налог.Данный налог подразумевает взимание 3%-го дохода с цифровых компаний, располагающихся во Франции, с доходом более 750 млн евро по всему миру, из которых не менее 25 млн евро генерируются на французской территории. Интересно, что налог вводится задним числом – его придется заплатить за доходы, полученные с начала 2019 года.Напомним, президент США Дональд Трамп вчера поручил изучить ситуацию с французским налогом. Вероятно, по результатам этой работы в США будут введены новые тарифы или другие торговые ограничения.