В Израиле утвердят строительство Рамат-Трамп: названа дата
В воскресенье, 14 июня, правительство вынесет на голосование детальный план строительства нового поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах в честь президента США и друга Израиля Дональда Трампа.
Об этом сообщают израильские СМИ.
"Инициатива по созданию новой общины на Голанских высотах, названной в честь президента Дональда Трампа, выражает благодарность за его деятельность, направленную на благо государства Израиль в целом и Голанских высот в частности. Продвижение решения о создании общины в настоящее время дополнительно укрепляет политические связи между Израилем и Соединенными Штатами", – сказано в пояснительной записке.
Более того, на планирование проекта будет выделено 8 миллионов шекелей. Из них 3 мон будут переданы в фонд министерство жилищного строительства, а 5 – министерству по делам поселений. Всего по предварительным оценкам, на строительство поселения необходимо выделить 28, 5 млн шекелей. Рамат-Трамп будет построено недалеко от Кела Алон.