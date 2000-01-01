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В Израиле утвердят строительство Рамат-Трамп: названа дата | Фото:12.06 12:08   MIGnews.com

В Израиле утвердят строительство Рамат-Трамп: названа дата

В воскресенье, 14 июня, правительство вынесет на голосование детальный план строительства нового поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах в честь президента США и друга Израиля Дональда Трампа.

Об этом сообщают израильские СМИ.

"Инициатива по созданию новой общины на Голанских высотах, названной в честь президента Дональда Трампа, выражает благодарность за его деятельность, направленную на благо государства Израиль в целом и Голанских высот в частности. Продвижение решения о создании общины в настоящее время дополнительно укрепляет политические связи между Израилем и Соединенными Штатами", – сказано в пояснительной записке.

Более того, на планирование проекта будет выделено 8 миллионов шекелей. Из них 3 мон будут переданы в фонд министерство жилищного строительства, а 5 – министерству по делам поселений. Всего по предварительным оценкам, на строительство поселения необходимо выделить 28, 5 млн шекелей. Рамат-Трамп будет построено недалеко от Кела Алон.


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