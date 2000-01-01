12.06 22:47 MIGnews.com

Нетаниягу: субсидиям «продленок» - Быть!

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Во время встречи с министром финансов Моше Кахлоном, Биньямин Нетаниягу сообщил, что ему и министру финансов удалось решить финансовые сложности и изыскать средства для решения финансового вопроса для продления программы субсидирования групп продленного дня в детских садах и младших классах начальной школы в следующем 2019/2020 учебном году.Напомним, что ранее депутаты партии НДИ и блока «Кахоль Лаван» настояли на блокировке бюджетных переводов министерству финансов и министерству просвещения. Причиной тому стал вопрос финансирования «продленок» младших учебных заведений.Временный указ о субсидировании был введён в 2017 году по инициативе партии «Кулану» в рамках программы «Семья Нетто». Но время этого субсидирования ограничивается этим учебным годом. Без утверждения нового субсидирование будет прекращено.