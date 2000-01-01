12.06 18:27 MIGnews.com

Израиль и Uber

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Министерство транспорта приняло решение закрыть расследование по отношению к приложению «Мувит», предлагающему услугу «карпул» – формально бесплатные подвозки попутчиков, при котором водителю оплачиваются только расходы на топливо. Ожидается и прекращение расследования по отношению к компании «Вэйз», которая тоже открыла платформу для «карпул».На протяжении последних месяцев министерство транспорта проводило тщательную проверку услуг бесплатных подвозок попутчиков в Израиле, включая поездки инспекторов, маскирующихся под обычных попутчиков. Для «Мувит» все закончилось благополучно, хотя несколько водителей и были вызваны на беседу в министерство. Для компании «Юбер», предлагающей услугу «Юбер-найт» — услуги водителей в ночные часы, все закончилось подачей обвинений против руководства компании и водителей.Услуга «Юбер-найт» отличается от «карпул» тем, что в «карпул» водители берут попутчиков, а сервис «Юбер-найт» предполагает целевую перевозку по заказу, взимая плату, которая дешевле стоимости поездки на такси, но больше, чем возмещение расходов.В случае услуги, предлагаемой «Мувит» и «Вэйз», речь идет о приложении, которое позволяет соединить между собой водителя и пассажира, которые находятся в пути по одному и тому же назначению. Приложение подсчитывает стоимость поездки, основанную на километраже, расходе топлива и амортизации, а существующее в Израиле законодательство не запрещает получать компенсацию за топливо и амортизацию транспорта. Многие водители, использующие приложения, утверждают, что «Мувит» и «Вэйз» зачастую предлагают слишком низкую стоимость, не оправдывающую съезд с пути, чтобы подобрать попутчика. Кроме того, чтобы иметь право предлагать услугу «карпул», водители обязаны изменить соответствующим образом страховку.Решение Минтраспорта имеет огромное значение для развития приложений, но не для бесплатных подвозок попутчиков, потому что многие израильтяне опасаются, и зачастую справедливо, ездить с незнакомыми людьми. На данном этапе неизвестно сколько людей пользуется приложениями, но оценки говорят о нескольких тысячах, не более того.После легализации услуг «карпул», в министерстве транспорта заявили, что разрабатывается технология, позволяющая дать преимущество водителям с попутчиками на «быстрых» полосах движения в городах, которые будут проложены наподобие существующей полосы на въезде в Тель-Авив.