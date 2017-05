12.05 20:22 MIGnews.com

Тайвань продолжит помогать США, закупая оружие

Тайвань будет продолжать покупать оружие у Соединенных Штатов, способствуя трудоустройству, по крайней мере, в шести штатах США и сокращению двустороннего торгового разрыва, как сообщило правительство Соединенным Штатам в редких публичных комментариях, что, несомненно, вызывало гнев у Китая.Военные закупки Тайваня "способствовали росту местной экономики и занятости в штатах, таких как Алабама, Аризона, Флорида, Юта, Огайо и Пенсильвания", - говорится в заявлении правительства в рамках процесса общественного обсуждения 90-дневного обзора торговли, проводимого Соединенными Штатами.Такие компании, как Raytheon Co, Lockheed Martin Co, Boeing Co, Sikorsky и BAE Systems PLC, воспользовались закупками Тайваня систем противоракетной обороны, ударных вертолетов, истребителей и других десантных транспортных средств, согласно сообщению.Тайвань сообщает, что, несмотря на его собственные усилия по созданию защиты коренного населения, "это не повлияет на наши военные закупки из США" и что Тайвань продолжит закупки товаров, включая военную технику.Соединенные Штаты являются крупнейшим политическим союзником острова и обязаны, в соответствии с законодательством США, помогать Тайваню обороняться.С 2008 по 2015 год Тайвань был седьмым по величине покупателем военных товаров в Соединенных Штатах и, и в среднем, военные продажи составили 2 миллиарда долларов в год, как сообщает Тайвань.