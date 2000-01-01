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Компания израильского миллиардера заключила крупную сделку | Фото:12.04 15:44   MIGnews.com

Компания израильского миллиардера заключила крупную сделку

Британская компания, принадлежащая израильскому миллиардеру Тедди Саги, планирует стать владельцем итальянской фирмы Snaitech SPA и готова заплатить за ее приобретение 846 миллионов евро (около 1,05 миллиарда долларов США).

Об этом в четверг, 12 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, компания Playtech Plc, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для азартных игр, уже заключила предварительное соглашение с крупными акционерами итальянской фирмы, что позволит ей получить контроль над 70,6% Snaitech SPA.

Предполагается, что в будущем британская компания должна будет предложить остальным акционерам выкупить принадлежащие им доли.

Согласно заявлению Playtech Plc, начальная стадия поглощения итальянского предприятия запланирована на третий квартал текущего года.

Представители компании также отмечают, что полностью реализовать свой план Playtech Plc планирует в четвертом квартале 2018 года.
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