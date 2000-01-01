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Израиль: электронные сигареты обложат налогом, как обычные | Фото: Vaping360/Flickr12.03 17:46   MIGnews.com

Израиль: электронные сигареты обложат налогом, как обычные

Финансовая комиссия Кнессета утвердила законопроект о налогообложении производимых табачной компанией Philip Morris электронных сигарет IQOS. С этих пор с них будет взыматься такой же налог, как и с обычных сигарет.

Данная мера стала результатом многолетней борьбы израильской НГО "Авир Наки" ("Чистый воздух"), социальной кампании Smoke-Free Israel и различных депутатов с председателей комиссии Моше Гафни ("Яадут а-Тора") и министром финансов Моше Кахлоном ("Кулану").

Антитабачные организации и "ликудник" Иехуда Глик обратился с ходатайством в Верховный суд и требовал, чтобы Минфин обложил IQOS налогом, как обычные сигареты до тех пор, пока не будет предоставлено существенное и обоснованное доказательство того, что е-сигареты не так вредны, как обычные.

В воскресенье Глик пригрозил не голосовать за государственный бюджет до тех пор, пока IQOS не обложат налогом как "традиционные" сигареты.

Стоит отметить, что Кахлон данный законопроект подписал еще в начале года, но глава финансовой комиссии Моше Гафни до вчерашнего дня отказался его поддержать.

Как ожидается, благодаря данной инициативе в казну ежегодно будет поступать 120 млн. шекелей. Кроме того, налог будет взыматься и с тех IQOS, которые уже продаются на прилавках.

В Philip Morris уже обещали сосредоточиться на продаже фасованного табака для самокруток, которые в компании назвали "лучшей альтернативой" обычным сигаретам. Стоит отметить, что на этот товар Кахлон еще налог не поднимал.
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