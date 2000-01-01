12.03 17:46 MIGnews.com

Израиль: электронные сигареты обложат налогом, как обычные

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Финансовая комиссия Кнессета утвердила законопроект о налогообложении производимых табачной компанией Philip Morris электронных сигарет IQOS. С этих пор с них будет взыматься такой же налог, как и с обычных сигарет.Данная мера стала результатом многолетней борьбы израильской НГО "Авир Наки" ("Чистый воздух"), социальной кампании Smoke-Free Israel и различных депутатов с председателей комиссии Моше Гафни ("Яадут а-Тора") и министром финансов Моше Кахлоном ("Кулану").Антитабачные организации и "ликудник" Иехуда Глик обратился с ходатайством в Верховный суд и требовал, чтобы Минфин обложил IQOS налогом, как обычные сигареты до тех пор, пока не будет предоставлено существенное и обоснованное доказательство того, что е-сигареты не так вредны, как обычные.В воскресенье Глик пригрозил не голосовать за государственный бюджет до тех пор, пока IQOS не обложат налогом как "традиционные" сигареты.Стоит отметить, что Кахлон данный законопроект подписал еще в начале года, но глава финансовой комиссии Моше Гафни до вчерашнего дня отказался его поддержать.Как ожидается, благодаря данной инициативе в казну ежегодно будет поступать 120 млн. шекелей. Кроме того, налог будет взыматься и с тех IQOS, которые уже продаются на прилавках.В Philip Morris уже обещали сосредоточиться на продаже фасованного табака для самокруток, которые в компании назвали "лучшей альтернативой" обычным сигаретам. Стоит отметить, что на этот товар Кахлон еще налог не поднимал.