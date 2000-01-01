12.03 08:22 MIGnews.com

Моше Кахлон снизит налоги в Израиле

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В ближайшем будущем министр финансов Израиля Моше Кахлон планирует заняться снижением налоговой ставки. Об этом он сообщил в вечернем эфире 2-го канала ИТВ в субботу, 12 марта."Мы собираемся снизить налоги. Мы должны вернуть деньги слабым слоям населения. Мы наблюдаем за изменениями на рынке недвижимости – рост цен начинает замедляться. Надо исправить 12 лет ущерба, наносившегося предыдущими правительствами и министерствами. Они оставили мне уйму работы", - сетует глава Минфина.В качестве примера роста экономики глава "Кулану" привел 45-процентный рост числа сделок в Ришон-ле-Ционе и Реховоте."Впереди нас ждет много работы, но самое главное – то, что мы не боимся. Сейчас мы находимся под огромным давлением. Прямо сейчас 8 000 молодых пар, которые и не мечтали о покупке собственных квартир, подписывают договора (о покупке - ред). Мы выполнили сложные задачи, которые прежде никто решить не мог, включая налоги", - говорит министр Кахлон.По словам главы министерства финансов, он осознает, что на кону стоит его политическая карьера, но он готов рискнуть, ради того, чтобы молодые пары смогли приобрести собственное жилье."Те, кто заявляют, будто обложение налогом владельцев трех и более квартир поднимет стоимость аренды, просто нагнетают ситуацию. Причин для повышения арендной цены нет. В настоящее время законопроект рассматривается Верховным судом Израиля, и я надеюсь, что в течение месяца-двух будет принято решение", - заверил главный финансист страны.