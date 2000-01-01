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Израиль: Женщинам-бизнесменам приходится непросто | Фото: Thinkstock12.03 19:24   MIGnews.com

Израиль: Женщинам-бизнесменам приходится непросто

В Кнессете прошел день малого и среднего бизнеса. Накануне состоялось первое заседание парламентского лобби в защиту женщин-предпринимателей, на котором институт «Адва» представил исследование о разрыве в доходах между мужчинами и женщинами в частном бизнесе, который — как выяснилось — намного больше разрыва в зарплатах между наемными работниками обоих полов. Согласно результатам исследования, женщины-частные предприниматели зарабатывали в 2014 году в среднем 6.850 шекелей, что на 45% меньше, чем зарабатывали мужчины-частные предприниматели (12.450 шекелей).

Среди наемных работников этот разрыв составил в 2014 году 33%. Согласно данным министерства экономики, доходы половина женщин, имеющих статус частного предпринимателя в Битуах Леуми, не доходят до размера минимальной заработной платы. Среди мужчин только 29% частных предпринимателей зарабатывают в месяц меньше минимума.  Гендерный разрыв в доходах среди частных предпринимателей в Израиле выше, чем в 30 странах Европы, ситуация в которых была проанализирована в рамках исследования. В 2012 году средний доход женщин-частных предпринимателей в этих странах всего на 6% уступал доходу мужчин-частных предпринимателей, а в 18 из 30 стран женщины зарабатывали в среднем больше мужчин.

Только 8% гарантий в фонде поддержки малого и среднего бизнеса в 2014 году было предоставлено для получения ссуд «женским бизнесам». Фонд является основным инструментом поддержки и продвижения частного бизнеса в Израиле, в 2014 году им было выдано гарантий на сумму в 2 миллиарда шекелей и только 160 миллионов — женщинам-частным предпринимателям. По данным министерства экономики, в 2015 году только 27% бюджета, выделяемого министерством на поддержку малых и средних бизнесов, было направлено на поддержку женщин-бизнесменов.
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