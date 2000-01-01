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Тель-Авив обдумывает меры к Airbnb | Фото:12.02 10:03   MIGnews.com

Тель-Авив: девять тысяч квартир сдаются через Airbnb

Муниципалитет Тель-Авива препятствует быстрому росту числа квартир, предлагаемых в аренду на платформе Airbnb.

Сервис негативно влияет на долгосрочную аренду для местных жителей, повышает рыночные цены на жилье и создает конкуренцию отелям, передает Haaretz.

Около 9 тысяч квартир в Тель-Авиве используются для краткосрочной аренды на Airbnb. В отелях говорят, что конкуренция является несправедливой, поскольку платформа часто не платит налоги.

Несколько месяцев назад попытка муниципалитета поднять налог на краткосрочную аренду потерпела неудачу. Предложение, которое должно было быть закреплено в законе, гласит, что дома не могут быть сданы в аренду на короткий срок более чем на 90 дней в году, в противном случае будет наложен штраф, а нарушение будет считаться уголовным преступлением.

"Это глобальное явление, которое может нанести ущерб целым районам, поэтому мы действуем осторожно, чтобы это не переросло в пандемию", – сказал генеральный директор Тель-Авивской туристической компании Tel Aviv Global Эйтан Шварц.


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