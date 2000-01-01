12.02 08:40 MIGnews.com

Коронавирус: в Израиле исчезают смартфоны, пылесосы и рыба

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильская пресса предупреждает, что прямым следствием эпидемии коронавируса и связанного с этим экономического замедления в Китае станет дефицит товаров на полках израильских магазинов.Израильские торговые сети начинают сообщать о нехватке популярных брэндов смартфонов - iPhone, Samsung Galaxy и Xiaomi.Также сообщается о дефиците беспроводных пылесосов и пылесосов -роботов марок Jimmy and Roidmi, Roborock и iLife.Начинает ощущаться нехватка спикеров и наушников.Израилю предрекают дефицит чеснока и рыбы. Основные израильские продавцы одежды - Castro-Hoodies, Adika и Delta сообщают о приостановке китайских производственных линий.В Израиле полностью распроданы запасы хирургических масок - они больше не продаются за пределами системы здравоохранения. Сообщение о том, что в Израиль организована чрезвычайная поставка 8 миллионов масок пока не подтверждено. В среднем израильтяне покупали 2000 хирургических масок в месяц. После начала эпидемии коронавируса 60 тысяч были распроданы за 10 дней.Ассоциация Производителей Рыбы предупреждает, что на Песах следует ожидать дефицита тиляпии. 75% потребляемой в Израиле тиляпии поставляется из Китая, 15% производится в стране и еще 10% поставляется из Европы. Израиль импортировал в 2019 году 21,5 тонну китайской рыбы.До кризиса килограмм филе продавался по цене 25 шекелей за килограмм, теперь - по 40.В Израиль из Китая также импортируется треска, камбала, креветки и кальмары.Глава известной торговой сети Рами Леви говорит: “Фабрики в Китае на прошлой неделе нам сообщили, что у них больше рыбы нет. Мы бы в любом случае у них бы и не заказывали из-за сложившейся ситуации. Мы ищем альтернативные источники. Естественно, что цена возрастет.Израиль также импортирует гигантские объемы чеснока и имбиря из Китая. Около 50% израильского потребления в прошлом году - 6000 тонн чеснока импортированы из Китая.По данным министерства экономики, объем торговли с Китаем в 2019 году составлял 11,24 миллиарда долларов. 39% приходится на электронные и механические машины, 9% - химические продукты, 9% - металлы, 5% - резина и пластик, 3% - оптика и медицинские аппараты, 3% - транспортные средства.На израильском потребителе, скорее всего, отразится сворачивание китайского производства одежды, приборов и электроники. Китай является самым крупным производителем промышленной продукции в мире, и в случае, когда товары производятся не в Китае, зачастую в них есть китайские компоненты.Около 80-90% электроники производится в Китае. Израильские импортеры предупреждают уже сейчас о проблемах. Алон Резник, вице-президент сети торговли электронными товарами говорит: “Мы подали большую заявку на покупку пылесосов перед Песахом. На этой неделе нас проинформировали о том, что нет никакой определенности относительно того, когда наш заказа будет выполнен”.