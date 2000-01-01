12.02 14:59 MIGnews.com

Быстрые кредиты: плюсы и минусы

Быстрее всего кредит наличными или кредит онлайн можно получить в МФО: по данным Minfin.com.ua, в среднем микрофинансовые организации обрабатывают заявки в течение 20 минут, в то время как в банке на это может уйти до двух рабочих дней.

Как правильно подобрать кредит в МФО? Рассмотрите плюсы и минусы кредитования в организации, чтобы понять, подходит ли вам этот вариант.

Плюсы

В микрофинансовых организациях кредиты действительно выдают быстрее, чем в банках. Этим они обязаны упрощенной системе кредитования: в МФО к заемщикам намного меньше требований. Здесь не обрабатываются справки о доходах и о владении имуществом, не нужно привлекать поручителей и собирать их документы.

Также в микрофинансовой организации можно рассчитывать на кредит, если есть проблемы с кредитной историей. МФО берут на себя риски кредитовать клиентов с плохой КИ, но взимают за это больший процент.

Еще одно преимущество – здесь можно получить кредит от 500 грн. Это может стать плюсом для тех, кому нужна небольшая сумма до зарплаты. К тому же, в большинстве МФО по акции можно оформить первый кредит по 0,01%, и такой кредит получится очень выгодным.

Минусы

Но, в свою очередь, на большую сумму кредит в МФО вы не возьмете: в среднем лимит на максимальную сумму – 20 тыс. грн.

Также микрофинансовые организации берут большие комиссии за пользование кредитными деньгами: они могут достигать до 2%, в среднем до 700% в год.

Из главных минусов, на которые чаще всего жалуются клиенты микрофинансовых организаций - скрытые комиссии и принудительное страхование. Чтобы избежать с этим проблем, необходимо уточнить их наличие у консультанта МФО заранее.

Многие также боятся, что кредит в микрофинансовой организации негативно влияет на кредитную историю. Это не совсем так. Клиент имеет право кредитоваться в любом лицензированном учреждении ( а микрофинансовые организации лицензирует государство), главное – вовремя гасить задолженности.

Но иногда микрофинансовые организации забывают или не успевают передавать данные о закрытии кредита в бюро кредитных историй. Кредит для БКИ остается непогашенным, и оно снижает баллы заемщику.

Чтобы избежать проблем, проследите, чтобы менеджер внес данные о закрытии кредита. Так ваша кредитная история не пострадает.

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