Миру грозит глобальный дефицит сахара

Уточняется, что это в 11 раз больше, чем Индонезия купила в прошлом году. Ожидается, что внутреннее производство будет сокращаться, пока локальный спрос будет расти.
"По идеальному сценарию, у нас должно быть не менее 1,3 миллиона тонн в запасах по состоянию на начало 2021 года. Если дополнительных поставок через импорт не будет в то время, когда спрос продолжает расти, цены точно будут расти", – рассказал главный советник Индонезийской сахарной ассоциации журналистам в Джакарте.
По данным издания, глобальные цены на сахар подскочили на 12% с начала этого года из-за того, что засуха сократила поставки из Тайланда. Падение поставок стало неприятным сюрпризом для трейдеров, а холодная погода навредила урожаям в Северной Америке.
Лондонская компания по торговле сырьем ED&F Man Holdings Ltd повысила прогноз мирового дефицита сахара в этом сезоне на 10%. Специалисты считают, что недостаток составит 7,7 миллионов тонн после прошлогоднего избытка. Рынок, который раньше имел дело с избыточным предложением из Индии, теперь испытывает дефицит сахара.