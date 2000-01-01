Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Мир столкнется с дефицитом сахара | Фото:12.02 14:20   MIGnews.com

Миру грозит глобальный дефицит сахара

Индонезия собирается импортировать около 1,4 миллиона тонн нерафинированного сахара или 1,33 миллиона тонн рафинированного для потребления домохозяйствами в 2020 году.

Об этом пишет издание Time.

Уточняется, что это в 11 раз больше, чем Индонезия купила в прошлом году. Ожидается, что внутреннее производство будет сокращаться, пока локальный спрос будет расти.

"По идеальному сценарию, у нас должно быть не менее 1,3 миллиона тонн в запасах по состоянию на начало 2021 года. Если дополнительных поставок через импорт не будет в то время, когда спрос продолжает расти, цены точно будут расти", – рассказал главный советник Индонезийской сахарной ассоциации журналистам в Джакарте.

По данным издания, глобальные цены на сахар подскочили на 12% с начала этого года из-за того, что засуха сократила поставки из Тайланда. Падение поставок стало неприятным сюрпризом для трейдеров, а холодная погода навредила урожаям в Северной Америке.

Лондонская компания по торговле сырьем ED&F Man Holdings Ltd повысила прогноз мирового дефицита сахара в этом сезоне на 10%. Специалисты считают, что недостаток составит 7,7 миллионов тонн после прошлогоднего избытка. Рынок, который раньше имел дело с избыточным предложением из Индии, теперь испытывает дефицит сахара.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:35
Египет против отношений ХАМАСа с Ираном
15:14
Ганц: обвиняемый не может быть премьером
15:10
Коронавирус в ФРГ: 16 случаев заражения
15:08
Модель Бар Рафаэли приговорена к общественным работам
15:01
Либерман: для меня эра Нетаниягу закончилась
14:58
Нетаниягу-Ганцу: пора поставить Израиль в список приоритетов
14:37
Шакед: мы не примем правительство Ганца
14:34
Крэк и кокаин: мерзкая ванна довела Уитни Хьюстон до смерти
14:05
Израильтян отпустят с лайнера коронавируса
13:58
Гонконг выделил $143 млн на борьбу с коронавирусом
13:39
Яалон: встреча Ольмерта с Аббасом – позор
13:21
Видео: успешные испытания лазерной системы Drone Dome  
13:20
El Al потеряет доходы из-за коронавируса
13:02
Видео удара молнии в пассажирский лайнер в Британии  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus