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El Al потеряет доходы из-за коронавируса | Фото:12.02 13:20   MIGnews.com

El Al потеряет доходы из-за коронавируса

В первом квартале 2020 года ожидаются потери доходов израильской авиакомпании El Al из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом руководство компании уведомило фондовую биржу Тель-Авива, передает Reuters.

В соответствии с расчетами, проведенными специалистами, сокращение доходов может составить около 30 миллионов долларов. Тем не менее El Al собирается частично противодействовать этому, уменьшим операционные расходы.

Уточняется, что потеря доходов в основном связана с рейсами в Азию. Руководство авиакомпании постоянно ведет переговоры с властями Израиля и всего мира, чтобы оценивать ситуацию.

Две недели назад в El Al сообщили о полной остановке полетной программы по маршруту Тель-Авив – Пекин – Тель-Авив и частичном прекращении полетов в Гонконг. Количество забронированных билетов уменьшилось примерно на 19%, что скажется на финансовых результатах многих авиакомпаний.


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