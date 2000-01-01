El Al потеряет доходы из-за коронавируса

В первом квартале 2020 года ожидаются потери доходов израильской авиакомпании El Al из-за вспышки нового коронавируса.
Об этом руководство компании уведомило фондовую биржу Тель-Авива, передает Reuters.
В соответствии с расчетами, проведенными специалистами, сокращение доходов может составить около 30 миллионов долларов. Тем не менее El Al собирается частично противодействовать этому, уменьшим операционные расходы.
Уточняется, что потеря доходов в основном связана с рейсами в Азию. Руководство авиакомпании постоянно ведет переговоры с властями Израиля и всего мира, чтобы оценивать ситуацию.
Две недели назад в El Al сообщили о полной остановке полетной программы по маршруту Тель-Авив – Пекин – Тель-Авив и частичном прекращении полетов в Гонконг. Количество забронированных билетов уменьшилось примерно на 19%, что скажется на финансовых результатах многих авиакомпаний.