12.02 12:43 MIGnews.com

Курс евро рухнул, Банк Израиля скупает валюту

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После того, как 111 февраля обменный курс евро достиг 20-летнего “дна”, а доллара - самого низкого значения за последние два года, Банк Израиля осуществил массивную скупку валюты.Банк Израиля скупил примерно полмиллиарда долларов - но это, как и призывы главы Центробанка Амира Ярона, не произвело никакого впечатления на трейдеров - курсы продолжают снижаться.Снижение курса евро на израильском рынке объясняется его падением по отношению к доллару на мировых рынках.За последние четыре месяца Банк Израиля потратил в общей сложности более 8 миллиардов долларов на валютные интервенции - но это не привело к существенному изменению тренда на снижение курсов валют.Центральный Банк отрицает теории того, что он пытается держать курс валюты в некоем “валютном коридоре”. Тем не менее, факт остается фактом - валютные запасы продолжают расти и превысили рекордный объем в 131 миллиард долларов.Аналитики и экономисты также предрекают, что в свете экономического замедления, вызванного эпидемией коронавируса, у Центрального Банка нет выбора, и ему придется понизить процентные ставки по кредитам.