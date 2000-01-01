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Курс евро рухнул, Банк Израиля скупает валюту 12.02 12:43   MIGnews.com

Курс евро рухнул, Банк Израиля скупает валюту

После того, как 111 февраля обменный курс евро достиг 20-летнего “дна”, а доллара - самого низкого значения за последние два года, Банк Израиля осуществил массивную скупку валюты.

Банк Израиля скупил примерно полмиллиарда долларов - но это, как и призывы главы Центробанка Амира Ярона, не произвело никакого впечатления на трейдеров - курсы продолжают снижаться.

Снижение курса евро  на израильском рынке объясняется его падением по отношению к доллару на мировых рынках.

За последние четыре месяца Банк Израиля потратил в общей сложности более 8 миллиардов долларов на валютные интервенции - но это не привело к существенному изменению тренда на снижение курсов валют.

Центральный Банк отрицает теории того, что он пытается держать курс валюты в некоем “валютном коридоре”. Тем не менее, факт остается фактом - валютные запасы продолжают расти и превысили рекордный объем в 131 миллиард долларов.

Аналитики и экономисты также предрекают, что в свете экономического замедления, вызванного эпидемией коронавируса, у Центрального Банка нет выбора, и ему придется понизить процентные ставки по кредитам.


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