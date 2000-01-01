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12.02 14:24   MIGnews.com

Иерусалим и Бен-Гурион соединит круглосуточный автобус

С завтрашнего дня, понедельника, 13 февраля, начнёт работу прямой круглосуточный автобусный маршрут "Иерусалим - аэропорт имени Бен-Гуриона". Новый сервис вводится в рамках программы министра Исраэля Каца по улучшению работы общественного транспорта.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил, что "нововведение значительно облегчит жизнь как израильтянам, так и туристам, которым необходимо добираться в столицу и из столицы".

Это первый в своем роде междугородний маршрут - № 485 (компания "Афиким") - , который будет работать 24 часа в сутки все дни недели и курсировать с интервалом раз в час в обоих направлениях. По пятницам маршрут будет работать до 14:00, а на исходе Субботы будет возобновлять свою работу с 19:00. Стоимость билета в один конец составит 16 шекелей.

Новый сервис будет запущен завтра в 4:00 утра, и пройдет по маршруту: проспект Рупин и улица Яффо, рядом с центральной автостанцией в Иерусалиме, проедет по Первому шоссе, с остановкой на развязках Хемед и Шореш, оттуда напрямую в аэропорт (Первый и Третий терминалы, железнодорожная станция).

Как известно, ранее из Иерусалима в аэропорт имени Бен-Гуриона можно было добираться на маршрутных такси или такси "спейшл", и на автобусах с пересадками, работающими большую часть времени суток.

Ожидается, что новым маршрутом ежедневно будут пользоваться сотни пассажиров.
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