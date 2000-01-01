12.02 12:36 MIGnews.com

Еврокомиссар подсчитал, во сколько Brexit обойдется Германии

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Европейский комиссар по цифровой экономике Гюнтер Эттингер не исключает, что после Brexit Германии придется платить больше в бюджет Евросоюза. Он также подсчитал, что выход Великобритании из ЕС может обойтись Берлину в 1 млрд. евро.Однако он видит несколько возможных сценариев для Германии, как заявил Эттингер в интервью изданию Bild.В случае, если бюджет ЕС останется прежним, то другим членам-странам ЕС придется платить больше в общую казну союза. Однако если его сократить, то все останется на своих местах.Однако если Германии придется взять на себя дополнительные расходы Великобритании, то это обойдется им примерно в 1 млрд. евро.