12.01 19:21 MIGnews.com

Саудовская Аравия значительно сократила добычу нефти

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Саудовская Аравия сократила добычу нефти до самого низкого уровня за последние два года после того, как крупнейший в мире экспортер нефти призвал ОПЕК искоренить глобальное перенасыщение и поддержать цены. Об этом заявил министр энергетики государства в четверг, 12 января.Министр энергетики Халид аль-Фалих заявил, что добыча снизилась до уровня ниже 10 миллионов баррелей в день - больше, чем это было обещано в рамках глобальной сделки стран-членов ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран сократить добычу нефти.Такие низкие уровни добычи были в последний раз в феврале 2015 года, когда Эр-Рияд начал резко увеличивать добычу, чтобы нанести удар по американским производителям сланцевой нефти, эффективно став на длительное время страной, устанавливающей цены на нефть.Фалих отметил, что добыча на данный момент "не значительно ниже" 10 миллионов баррелей в сутки и Королевство планирует продолжить сокращение добычи нефти в феврале.Это означает, что Саудовская Аравия сократила добычу нефти более чем на 486,000 баррелей в день в конце прошлого года в рамках глобальной сделки."Мы двигались в направлении восстановления равновесия на рынках в течение некоторого времени", - сказал Фалих."Еще лучше, если темпы восстановления равновесия будут ускорены в результате недавних соглашений о разделе продукции в рамках ОПЕК и за ее пределами. У меня есть уверенность в этих соглашениях, призванных для обеспечения стабильности на мировых рынках", - отметил он.