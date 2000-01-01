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РФ одобрила импорт молочных продуктов из Израиля | Фото: Thinkstock12.01 16:52   MIGnews.com

РФ одобрила импорт молочных продуктов из Израиля

После процесса трехлетней экспертизы, Россия одобрила импорт израильских молочных продуктов, как сообщил израильский новостной сайт NRG.

Основными потребителями этой продукции, как ожидается, будут российские евреи, соблюдающие законы кашрута.

Израильские молочные компании в настоящее время экспортируют продукцию в около 30 стран в Азии, Европе и Северной Америке.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства Израиля, 3180 тонн молочной продукции поставляются из Еврейского Государства в Азию ежегодно. В Европу поставляется 2292 тонн молочной продукции и 1456 тонн отправляются в США и Канаду.

Доктор Шломо Грази, главный ветеринарный врач министерства, сообщил, что экспорт в Россию пойдет на пользу экономике Израиля и укрепит репутацию страны в "молочном мире".

Министр сельского хозяйства Ури Ариэль отметил, что это еще один знак потепления в отношениях между Израилем и Россией.

Кроме того, Ариэль сказал, что "мы будем продолжать расширять израильские сельскохозяйственные экспортные круги в другие страны".

С осени 2015 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с президентом России Владимиром Путиным 4 раза, а также говорил с ним по телефону множество раз.
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