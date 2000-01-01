12.01 16:52 MIGnews.com

РФ одобрила импорт молочных продуктов из Израиля

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После процесса трехлетней экспертизы, Россия одобрила импорт израильских молочных продуктов, как сообщил израильский новостной сайт NRG.Основными потребителями этой продукции, как ожидается, будут российские евреи, соблюдающие законы кашрута.Израильские молочные компании в настоящее время экспортируют продукцию в около 30 стран в Азии, Европе и Северной Америке.Согласно данным Министерства сельского хозяйства Израиля, 3180 тонн молочной продукции поставляются из Еврейского Государства в Азию ежегодно. В Европу поставляется 2292 тонн молочной продукции и 1456 тонн отправляются в США и Канаду.Доктор Шломо Грази, главный ветеринарный врач министерства, сообщил, что экспорт в Россию пойдет на пользу экономике Израиля и укрепит репутацию страны в "молочном мире".Министр сельского хозяйства Ури Ариэль отметил, что это еще один знак потепления в отношениях между Израилем и Россией.Кроме того, Ариэль сказал, что "мы будем продолжать расширять израильские сельскохозяйственные экспортные круги в другие страны".С осени 2015 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с президентом России Владимиром Путиным 4 раза, а также говорил с ним по телефону множество раз.