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Российский рубль оказался в тройке лучших валют | Фото: Thinkstock12.01 15:54   MIGnews.com

Российский рубль оказался в тройке лучших валют

Рубль с начала года попал в тройку лучших мировых валют, пишет "Российская газета".

Вместе с рублем в тройку попали австралийский доллар и колумбийский песо. Тройку худших валют составили турецкая лира, мексиканский песо и британский фунт.

По словам аналитика банка Societe Generale Кита Джакса, на ухудшение валюты влияние оказывает политика, а также теракты и другие события.

По данным агентства Bloomberg, рубль в конце прошлого года был признан самой привлекательной валютой в мире с точки зрения инвестиций. За год он укрепился на 22%.
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