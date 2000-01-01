12.01 15:54 MIGnews.com

Российский рубль оказался в тройке лучших валют

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Рубль с начала года попал в тройку лучших мировых валют, пишет "Российская газета".Вместе с рублем в тройку попали австралийский доллар и колумбийский песо. Тройку худших валют составили турецкая лира, мексиканский песо и британский фунт.По словам аналитика банка Societe Generale Кита Джакса, на ухудшение валюты влияние оказывает политика, а также теракты и другие события.По данным агентства Bloomberg, рубль в конце прошлого года был признан самой привлекательной валютой в мире с точки зрения инвестиций. За год он укрепился на 22%.