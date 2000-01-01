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Израиль: Новый год, новая дороговизна | Фото: Thinkstock12.01 12:48   MIGnews.com

Израиль: Новый год, новая дороговизна

Новый, 2017 год, начинается с повышения цен на электроэнергию и бензин. Причем, что касается электроэнергии, то тарифы на нее должны были снизиться почти на 1%, но жизнь внесла свои коррективы, и в результате мы получим повышение на 2%-3%. Что произошло? Прежде всего, взлетели цены на уголь, который все еще служит топливом на израильских электростанциях несмотря на то, что мы уже являемся «газовой державой». Бензин, в свою очередь, подорожал в новогоднюю ночь на дополнительные 20 агорот в результате роста цен на нефть.

Весь год нефть дорожала, а с ней дорожал и бензин: за 2016 год цена барреля нефти выросла с уровня в 35-40 долларов до почти 55 долларов, истоимость литра бензина выросла почти на 7% с 5,78 шекеля за литр в январе 2016 года до 6,16 шекеля за литр в январе 2017 года. Естественно, это никак не помогает израильтянам в их ежедневной борьбе с дороговизной жизни. Во время социального протеста 2011 года ударение делалось на дороговизну продуктов питания и жилья, а между тем расходы на электроэнергию и топливо ложатся тяжелым бременем на плечи израильских семей.

Согласно так называемому «Индексу энергии», публикуемому ежегодно Институтом энергии и окружающей среды, в 2016 году израильская семья тратила на энергию в среднем 1.642 шекеля в месяц. Более половины этой суммы, около 850 шекелей, шли прямиком в государственную казну в виде налогов. Некоторым, но достаточно слабым, утешением может послужить то, что в 2015 год был несколько дороже 2016-го. Почти 70% от стоимости литра бензина составляют налоги, другими словами при покупке литра бензина 3,90 шекеля поступают в казну государства. Среди развитых государств маленький Израиль занимает почетное пятое место по размеру налога на топливо, уступая лишь Голландии, Италии, Финляндии и Греции. Начиная с 2013 года, именно тогда начал публиковаться «Индекс энергии», уровень налогообложения на топливо для транспорта вырос с 55% до 66%, а доходы государства от повышения акцизов на топливо выросли до 13 миллиардов шекелей в год. 
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