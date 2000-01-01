12.01 11:43 MIGnews.com

Неожиданный спрос на израильские облигации

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Израиль распродал в среду, 11 января облигаций на сумму 2,25 миллиарда евро.Облигации пользовались неожиданным спросом. Распроданы облигации нескольких траншей, в том числе, впервые в истории Израиля - облигации выпущенные на срок 20 лет.Израиль реализовала 1,5-миллиардный транш облигаций со сроком обращения в 10 лет. Остальные облигации - 20-летние.Процент доходности по 10-летним облигациям - 1,75%, по 20-летним - 2,375%.Специалисты минфина рассчитывали на спрос на уровне около миллиарда евро, и были приятно удивлены популярностью израильских долговых обязательств среди инвесторов.