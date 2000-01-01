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Тарифы на электричество будут снижены в Израиле | Фото:11.11 16:33   MIGnews.com

Тарифы на электричество будут снижены в Израиле

В Израиле к 2020 году ожидается понижение тарифов на электроэнергию примерно на 5%.

К такому выводу пришли источники в энергетическом секторе, передает Globes.

Некоторые эксперты утверждают, что тарифы могут и вовсе упасть на 9%. Ставка на следующий год будет установлена в конце ноября, а после публичных слушаний официальный тариф, вероятно, обнародуют ближе к концу декабря.

В начале декабря прошлого года Управление коммунальных услуг (Electricity) объявило, что цены вырастут на 7-8%. Однако после волны общественного недовольства министр финансов Моше Кахлон отменил новый налог на уголь и ввел другие меры, в результате которых рост составил лишь на 2,9%.

Цена на уголь (основной фактор роста в прошлом году) упала в 2019 году на 40%. Стоимость природного газа упала с 6,3 долларов до 4,8 долларов за единицу.


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