Тарифы на электричество будут снижены в Израиле

В Израиле к 2020 году ожидается понижение тарифов на электроэнергию примерно на 5%.
К такому выводу пришли источники в энергетическом секторе, передает Globes.
Некоторые эксперты утверждают, что тарифы могут и вовсе упасть на 9%. Ставка на следующий год будет установлена в конце ноября, а после публичных слушаний официальный тариф, вероятно, обнародуют ближе к концу декабря.
В начале декабря прошлого года Управление коммунальных услуг (Electricity) объявило, что цены вырастут на 7-8%. Однако после волны общественного недовольства министр финансов Моше Кахлон отменил новый налог на уголь и ввел другие меры, в результате которых рост составил лишь на 2,9%.
Цена на уголь (основной фактор роста в прошлом году) упала в 2019 году на 40%. Стоимость природного газа упала с 6,3 долларов до 4,8 долларов за единицу.