11.10 17:15 MIGnews.com

Спрос на новые квартиры в Израиле растет

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В августе 2019 года уровень продаж новых квартир поднялся на 52%, чем в прошлом году.Соответствующие данные предоставило Центральное статистические бюро, передает "Аруц Шева".Так, в августе всего было продано 2680 новых квартир. Если считать в период июнь-август – 8160 единиц жилья.Утверждается, что последний показатель на 11% больше, чем за три предшествовавших месяца, и примерно на 50% больше, чем за аналогичный период 2018 года.