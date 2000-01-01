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Уровень продаж новых квартир в Израиле растет | Фото:11.10 17:15   MIGnews.com

Спрос на новые квартиры в Израиле растет

В августе 2019 года уровень продаж новых квартир поднялся на 52%, чем в прошлом году.

Соответствующие данные предоставило Центральное статистические бюро, передает "Аруц Шева".

Так, в августе всего было продано 2680 новых квартир. Если считать в период июнь-август – 8160 единиц жилья.

Утверждается, что последний показатель на 11% больше, чем за три предшествовавших месяца, и примерно на 50% больше, чем за аналогичный период 2018 года.


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