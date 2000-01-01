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Цена на нефть поднялась после атаки на иранский танкер | Фото:11.10 12:32   MIGnews.com

Цена на нефть поднялась после атаки на иранский танкер

Цена на фьючерсы марки Brent поднялась с 59 долларов за баррель до 60,51 после атаки на иранский танкер, которая произошла 11 октября.

Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Максимальной отметки фьючерсы достигли примерно в 11:15, после чего опустились до 60,01 (на момент написания материала).

Что примечательно, в начале октября нефти марки Brent опускалась ниже 57 долларов за баррель, практически догнав показателя в августе – 56,77 долларов.

Напомним, что 11 октября стало известно о взрыве на иранском танкере "Sinopa" недалеко от саудовского порта Джидда. Иранская государственная танкерная компания предположила, что причиной стали два ракетных удара.

После этого на танкере возник пожар, что привело к утечке нефти в море. Члены команды не пострадали.


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