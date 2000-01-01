11.10 07:33 MIGnews.com

Коллапс продолжается: падение индексов на азиатских биржах

Поделиться

Все по теме

Комментарии







Азиатские фондовые рынки обрушились утром 11 октября.Биржевые индексы в Токио, Шанхае и Шеньчжене снизились более чем на 4%.В Китае биржевой индекс Hang Seng снизился на 3,84%. В Шанхае индекс упал на 4,34%, в Шеньчжене - на 5,52 %.В Тайване биржевой индекс Taiex упал на 6,28%.В Сиднее австралийский индекс ASX 200 упал на 2,43%.В Токио The Nikkei 225 снизился на 4,36 %, в Южной Корее индекс Kospi - на 3,6%.Ночью американский Dow Jones Industrial Average упал на 831 пункт до 25 598.