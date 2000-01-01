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Коллапс продолжается: падение индексов на азиатских биржах 11.10 07:33   MIGnews.com

Коллапс продолжается: падение индексов на азиатских биржах

Азиатские фондовые рынки обрушились утром 11 октября.

Биржевые индексы в Токио, Шанхае и Шеньчжене снизились более чем на 4%.

В Китае биржевой индекс  Hang Seng  снизился на 3,84%. В Шанхае индекс упал на 4,34%, в Шеньчжене -  на 5,52 %.

В Тайване биржевой индекс Taiex  упал на 6,28%.

В Сиднее австралийский индекс  ASX 200 упал на 2,43%.

В Токио  The Nikkei 225 снизился на 4,36 %, в Южной Корее индекс  Kospi - на 3,6%.

Ночью американский Dow Jones Industrial Average упал на 831 пункт до 25 598.


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