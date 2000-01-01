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ООН: экономика ПА в `критическом состоянии` | Фото:11.09 18:04   MIGnews.com

ООН: экономика ПА в "критическом состоянии"

В новом докладе Организации Объединенных Наций говорится, что палестинский экономический кризис сейчас находится на "критическом уровне", ссылаясь на рост уровня бедности и ухудшение состояния окружающей среды на Западном берегу и Газе.

"В 2018 году и в начале 2019 года показатели палестинской экономики и гуманитарные условия достигли рекордно низкого уровня. Доход на душу населения снизился, возросла массовая безработица, усилилась бедность, а в Газе и на Западном берегу растет число оккупационных факторов, связанных с окружающей средой", - говорится в докладе Агентства ООН по вопросам развития (ЮНКТАД). По данным ЮНКТАД, каждый третий Палестинцы на Западном берегу - безработный, а в Газе уровень безработицы достиг 53%.

В докладе говорится, что палестинская экономика сильно пострадала от резкого падения международной поддержки палестинцев, спора о налоговых поступлениях с Израилем и отказа соседних стран делиться запасами нефти и природного газа с палестинцами.


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