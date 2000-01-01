Немецкие фермеры сильно пострадали от засухи

Длительная засуха нанесла ущерб с/х Германии более чем на €1 млрд, свидетельствуют данные, поступившие из нескольких федеральных земель.
Так, по оценке Министерства сельского хозяйства земли Шлезвиг-Гольштейн, потери этой земли составили €422 млн. Власти Саксонии оценивают убытки в €308 млн, Саксонии-Анхальт - €237 млн, Гессена - €150 млн.
На понедельник, 13 августа, назначена новая кризисная встреча представителей земельных и федеральных властей, посвящена проблеме серьезных убытков фермеров вследствие экстремально жаркого и засушливого лета. До этой встречи глава ведомства Юлия Клекнер попросила федеральные земли оценить предполагаемый ущерб и размеры необходимой помощи фермерским хозяйствам, пишет Reuters.
Решение о возможных выплатах из федерального бюджета будет принято после сбора урожая и официальной оценки ущерба, который ожидается в конце августа, заявила Клекнер. В последний раз такие выплаты осуществлялись после засухи в 2003 году.