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Немецкие фермеры сильно пострадали от засухи 12.08 04:04   MIGnews.com

Немецкие фермеры сильно пострадали от засухи

Длительная засуха нанесла ущерб с/х Германии более чем на €1 млрд, свидетельствуют данные, поступившие из нескольких федеральных земель.

Так, по оценке Министерства сельского хозяйства земли Шлезвиг-Гольштейн, потери этой земли составили €422 млн. Власти Саксонии оценивают убытки в €308 млн, Саксонии-Анхальт - €237 млн, Гессена - €150 млн.

На понедельник, 13 августа, назначена новая кризисная встреча представителей земельных и федеральных властей, посвящена проблеме серьезных убытков фермеров вследствие экстремально жаркого и засушливого лета. До этой встречи глава ведомства Юлия Клекнер попросила федеральные земли оценить предполагаемый ущерб и размеры необходимой помощи фермерским хозяйствам, пишет Reuters.

Решение о возможных выплатах из федерального бюджета будет принято после сбора урожая и официальной оценки ущерба, который ожидается в конце августа, заявила Клекнер. В последний раз такие выплаты осуществлялись после засухи в 2003 году.


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