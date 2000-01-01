11.08 18:51 MIGnews.com
Турция спасает свою нацвалюту
Турецкий гарант Реджеп Тайип Эрдоган призвал менять доллары и евро на национальную валюту - турецкую лиру.
Президент просит доллары и евро конвертировать в турецкую лиру, и таким образом бороться в этой войне за независимость и будущее.
Как известно, турецкая лира днем ранее обесценилась на 18%... Больше всего с 2001 года на фоне заявления американского лидера об удвоении таможенных тарифов на турецкую сталь и алюминий.
До этого турецкая лира обесценилась на треть в 2018 году на фоне опасений более широкого контроля Эрдогана над экономикой, пишет Reuters
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Днем ранее, новый глава Минфина Турции, зять Эрдогана Берат Албайрак рассказал о новом экономическом подходе, но это мало помогло турецкой лире, которая находится в свободном падении.
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