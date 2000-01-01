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Турция спасает свою нацвалюту 11.08 18:51   MIGnews.com

Турция спасает свою нацвалюту

Турецкий гарант Реджеп Тайип Эрдоган призвал менять доллары и евро на национальную валюту - турецкую лиру.

Президент просит доллары и евро конвертировать в турецкую лиру, и таким образом бороться в этой войне за независимость и будущее.

Как известно, турецкая лира днем ранее обесценилась на 18%... Больше всего с 2001 года на фоне заявления американского лидера об удвоении таможенных тарифов на турецкую сталь и алюминий.

До этого турецкая лира обесценилась на треть в 2018 году на фоне опасений более широкого контроля Эрдогана над экономикой, пишет Reuters.

Днем ранее, новый глава Минфина Турции, зять Эрдогана Берат Албайрак рассказал о новом экономическом подходе, но это мало помогло турецкой лире, которая находится в свободном падении.


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