12.07 01:15 MIGnews.com
Двойник Земли обнаружат в ближайшие годы
В пределах ближайших 10-15 лет ученые смогут обнаружить планету, по всем параметрам, схожую на Землю.
Об этом говорит директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, пишут Известия.
По мнению ученого, нужно провести анализ состава атмосферы, климатические анализы и температурные факторы состояния поверхности.
«После этого возникнет вопрос, ищем ли мы ее в определенном квадрате. А есть ли жизнь на этой экзопланете. Есть ли возможность связи. Но это уже другая задача», - сказал Петрукович.
Также он считает, что самые крупные научные открытия могут быть сделаны в ближайшее время.
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