11.07 12:02 MIGnews.com

Транспортный хаос: въезд в Иерусалим закроют на 3 года

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Закрытие на три года одной из главных магистралей в Иерусалиме с 14 июля приведет к транспортному хаосу в городе из-за строительства новой въездной дороги.Под данным The Jerusalem Post, дорога будет заблокирована для всех частных видов транспорта до 2023 года: от моста Струн до Биньяней Ха Ума.Закрытие магистрали является частью второго этапа амбициозного проекта "Ворота Иерусалима", который заключается в строительстве городского въезда, ведущего в один из ведущих бизнес-центров страны.После завершения строительства узла для транспорта и делового квартала площадью 29,5 га, где расположены 24 высотных офисных здания и 2 тыс. гостиничных номеров, планируется создать 60 тысяч новых рабочих мест.Однако до тех пор проект грозит дорожным коллапсом. Водители уже жалуются, что в городе наблюдается затрудненное движение, а ситуация с пробками только усугубится с закрытием въезда.С 2015 года в развивающемся деловом квартале ведутся работы по прокладке туннелей для частных автомобилей и парковочного комплекса на 1300 мест. Власти Иерусалима заявляют, что работы для завершения проекта должны теперь проходить над землей.Туннель будет выходить в городской район Байт-Веган и сможет обеспечить быстрый доступ к южным частям города и автомагистрали Бегин. Шоссе может сократить время поездки на 20 минут в часы пик.Жители Иерусалима считают странным, что им до сих пор не предоставили альтернативные маршруты для проезда. Некоторые также опасаются, что завершение строительства новой развязки может затянуться не на три года, а на десятилетие. На такую мысль многих натолкнули болезненные воспоминания о строительстве Иерусалимской железной дороги, что привело к масштабным пробкам.Тем временем власти посоветовали автомобилистам использовать маршруты 443 или 1 через тоннель Аразим. По возможности рекомендуется использовать общественный транспорт и проверять такие приложения, как Waze, Moovit и GoogleMaps. Также автомобилистов призвали как можно реже, по возможности, заезжать в центр города, чтобы движение не встало окончательно.