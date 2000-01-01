Транспортный хаос: въезд в Иерусалим закроют на 3 года
Закрытие на три года одной из главных магистралей в Иерусалиме с 14 июля приведет к транспортному хаосу в городе из-за строительства новой въездной дороги.
Под данным The Jerusalem Post, дорога будет заблокирована для всех частных видов транспорта до 2023 года: от моста Струн до Биньяней Ха Ума.
Закрытие магистрали является частью второго этапа амбициозного проекта "Ворота Иерусалима", который заключается в строительстве городского въезда, ведущего в один из ведущих бизнес-центров страны.
После завершения строительства узла для транспорта и делового квартала площадью 29,5 га, где расположены 24 высотных офисных здания и 2 тыс. гостиничных номеров, планируется создать 60 тысяч новых рабочих мест.
Однако до тех пор проект грозит дорожным коллапсом. Водители уже жалуются, что в городе наблюдается затрудненное движение, а ситуация с пробками только усугубится с закрытием въезда.
С 2015 года в развивающемся деловом квартале ведутся работы по прокладке туннелей для частных автомобилей и парковочного комплекса на 1300 мест. Власти Иерусалима заявляют, что работы для завершения проекта должны теперь проходить над землей.
Туннель будет выходить в городской район Байт-Веган и сможет обеспечить быстрый доступ к южным частям города и автомагистрали Бегин. Шоссе может сократить время поездки на 20 минут в часы пик.
Жители Иерусалима считают странным, что им до сих пор не предоставили альтернативные маршруты для проезда. Некоторые также опасаются, что завершение строительства новой развязки может затянуться не на три года, а на десятилетие. На такую мысль многих натолкнули болезненные воспоминания о строительстве Иерусалимской железной дороги, что привело к масштабным пробкам.
Тем временем власти посоветовали автомобилистам использовать маршруты 443 или 1 через тоннель Аразим. По возможности рекомендуется использовать общественный транспорт и проверять такие приложения, как Waze, Moovit и GoogleMaps. Также автомобилистов призвали как можно реже, по возможности, заезжать в центр города, чтобы движение не встало окончательно.