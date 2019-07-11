На планете есть риск возникновения дефицита шоколада
Климатические изменения могут стать виновником пропажи из прилавков супермаркетов какао и шоколада.
Смена климата на планете может привести к тому, что на многих землях станет невозможным выращивать какао-бобы, сообщают Известия.
По словам директора отдела по окружающей среде Всемирного фонда какао Итана Будьянского, несколько лет в СМИ муссируется тема исчезновения какао.
«Волноваться пока рано. Рано еще прощаться с шоколадом. Однако климат все-таки меняется, и становится все понятней, что некоторые земли будут непригодны для производства какао-бобов», – считает эксперт.
По его мнению, уже сейчас необходимо менять подход к выращиванию данного продукта. При этом стоит учитывать все климатические изменения. А фермеров необходимо обучать новым технологиям и более профессиональным методам ведения сельского хозяйства.