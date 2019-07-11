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На планете есть риск возникновения дефицита шоколада 11.07 11:16   MIGnews.com

На планете есть риск возникновения дефицита шоколада

Климатические изменения могут стать виновником пропажи из прилавков супермаркетов какао и шоколада.

Смена климата на планете может привести к тому, что на многих землях станет невозможным выращивать какао-бобы, сообщают Известия.

По словам директора отдела по окружающей среде Всемирного фонда какао Итана Будьянского, несколько лет в СМИ муссируется тема исчезновения какао.

«Волноваться пока рано. Рано еще прощаться с шоколадом. Однако климат все-таки меняется, и становится все понятней, что некоторые земли будут непригодны для производства какао-бобов», – считает эксперт.

По его мнению, уже сейчас необходимо менять подход к выращиванию данного продукта. При этом стоит учитывать все климатические изменения. А фермеров необходимо обучать новым технологиям и более профессиональным методам ведения сельского хозяйства.

Как сообщал MIGnews ранее, в России будут законно выращивать коноплю.


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