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Израиль инвестирует 80 млрд шекелей в солнечную энергетику | Фото:11.06 09:46   MIGnews.com

Израиль инвестирует 80 млрд шекелей в солнечную энергетику

Правительство Израиля поделилось планами десятилетнего перехода к возобновляемым источникам энергии.

В начале июня Министерство энергетики опубликовало план по активации солнечных панелей на сумму в 80 миллиардов шекелей (23 миллиарда долларов), благодаря инвестициям из государственного и частного сектора.

Министр энергетики Ювал Штайниц заявил о намерении сделать Израиль "мировым лидером" в области солнечной энергетики. Цель - использование батарей мощностью 16 гигаватт (ГВт) к 2030 году и покрытие 30% потребностей страны в электроэнергии.

"В солнечные дни доля солнечной энергии может достигать пиковых 80%", - говорится в документе. "Если амбиции 16GW к 2030 году осуществятся, они принесут беспрецедентный бум для израильских солнечных батарей."




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