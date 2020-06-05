11.06 09:46 MIGnews.com

Израиль инвестирует 80 млрд шекелей в солнечную энергетику

Aiming to turn Israel into "world leader", its energy ministry has put 15GW-plus solar plan as policy priority. It released a $23 billion plan to mobilise in government & private funding to deploy solar gigawatts by 2030. Solar will then account to 90% of green energy in Israel. pic.twitter.com/ov128OWcoB — Tech Arabia (@TheTechArabiaa) June 5, 2020

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Правительство Израиля поделилось планами десятилетнего перехода к возобновляемым источникам энергии.В начале июня Министерство энергетики опубликовало план по активации солнечных панелей на сумму в 80 миллиардов шекелей (23 миллиарда долларов), благодаря инвестициям из государственного и частного сектора.Министр энергетики Ювал Штайниц заявил о намерении сделать Израиль "мировым лидером" в области солнечной энергетики. Цель - использование батарей мощностью 16 гигаватт (ГВт) к 2030 году и покрытие 30% потребностей страны в электроэнергии."В солнечные дни доля солнечной энергии может достигать пиковых 80%", - говорится в документе. "Если амбиции 16GW к 2030 году осуществятся, они принесут беспрецедентный бум для израильских солнечных батарей."