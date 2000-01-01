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Delta купила производителя бюстгальтеров Victoria’s Secret | Фото:12.06 11:19   MIGnews.com

Delta купила производителя бюстгальтеров Victoria’s Secret

Израильская компания Delta Galil Industries в понедельник сделала еще один шаг вперед в стремлении к глобальной экспансии своего бизнеса, заключив соглашение о покупке гонконгской Bogart Group, производителя высококачественных бюстгальтеров и купальных костюмов для таких брендов, как Victoria's Secret, Jockey и Hanes.

Об этом во вторник, 11 июня, пишет газета "Гаарец".

В нынешнем году объем продаж и прибыли Bogart резко сократился после того, как кризис ликвидности не позволил компании приобретать материалы, необходимые для производства продукции, и задержал продажи клиентам.

Тем не менее, генеральный директор Delta Galil Исаак Дабах заявил, что данная сделка поможет достичь долгожданной цели, которая состоит в расширения бизнеса.

"Это уникальная стратегическая возможность, в которой я вижу большой потенциал для Delta использовать сильные позиции Bogart на рынке для дальнейшего развития своей компании, а также помочь бизнес-единицам Delta выйти на следующую фазу роста", – говорится в заявлении.

Используя инновационную технологию бесшовной одежды, Delta Galil разрабатывает и производит бюстгальтеры, купальные костюмы для женщин; нижнее белье для мужчин и другие товары под собственными брендами и для ведущих брендов по всему миру.

По данным издания, на первой стадии сотрудничества израильская компания намерена покрыть немалые долги гонконгского предприятия, достигшие 105 миллионов долларов США. В эту сумму входит и 26-миллионный долг перед Delta Galil.

Источники, знакомые со сделкой, отмечают, что выплаты акционерам будут зависеть непосредственно от результатов деятельности Bogart Group в ближайшие несколько лет.


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