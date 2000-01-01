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Renault и Nissan открыли инновационную лабораторию в Израиле | Фото: Twitter12.06 07:07   MIGnews.com

Renault и Nissan открыли инновационную лабораторию в Израиле

Renault и Nissan, входящие в один из ведущих мировых автомобильных альянсов, в понедельник открыли в Тель-Авиве лабораторию инноваций, которая будет работать вместе с израильскими стартапами над тестированием их технологий в стремлении не опоздать к следующему крупному событию в автомобильной промышленности.

Об этом информирует The Times of Israel.

Лаборатория, созданная в партнерстве с Инновационным управлением Израиля в индустриальном парке "Атидим", будет сотрудничать со стартапами, специализирующимися на датчиках для автономного вождения, кибербезопасности и больших данных, а также с любым стартапом, который разработает технологию, способную изменить существующий расклад в отрасли, заявили в понедельник руководители альянса.

Как известно, Renault, Nissan и Mitsubishi создали один из ведущих автомобильных альянсов в мире. Однако израильская лаборатория будет эксплуатироваться и управляться исключительно Renault и Nissan.


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