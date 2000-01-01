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12.06 05:32   MIGnews.com

Израиль: госдолг по отношению к ВВП снизился на 1,7%

Главный аудитор министерства финансов Рони Хезкиягу опубликовал годовой отчет об управлении государственным долгом за минувший год. В соответствии с этим документом, уровень госдолга по отношению к ВВП снизился на 1,7% до отметки 62,2% в сравнении с 63,9% год назад. Объем государственного долга составил в 2016 году 740,8 миллиарда шекелей, в сравнении с 2015 годом, когда этот показатель составлял 726,7 миллиарда шекелей.

Продолжается тенденция к снижению публичного долга, включающего финансовые обязательства органов местной власти, и к снижению правительственного долга по отношению к внутреннему валовому продукту. В настоящее время уровень публичного долга к ВВП и правительственного долга к ВВП составляет 62,2% и 60,5% соответственно, что говорит о снижении на 1,7% и на 1,8% соответственно. Этот показатель ниже, чем в среднем в странах G20, где уровень публичного долга к ВВП и уровень долга правительства к ВВП составляет 116% и 108,6% соответственно.

В ноябре 2016 году международное рейтинговое агентство Fitch повысило кредитный рейтинг Израиля с отметки “А” до отметки “А+” с прогнозом “стабильный”. Два других международных рейтинговых агентства оставили кредитный рейтинг Израиля без изменений, “А1” и “А+”, также с кредитным прогнозом “стабильный”.

“Данные отчета доказывают, что можно поддерживать процветающую экономику, не забывая социальных обязательств. Снижение уровня государственного долга уменьшит наши финансовые затраты и позволит выделить больше денег министерствам социальной направленности, а это значит - больше получат система образования, система здравоохранения, система социального обеспечения. Мы положили начало этой тенденции в бюджете 2015-2016 годов, продолжили ее в бюджете 2017-2018 годов, и намерены поддерживать ее и дальше”, - прокомментировал результаты отчета министр финансов Моше Кахлон.
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