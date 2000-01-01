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TANAP запустят 12 июня 11.05 19:30   MIGnews.com

TANAP запустят 12 июня

Трансанатолийский газопровод (TANAP) будет запущен 12 июня нынешнего года, сообщил председатель турецкого Минэнерго Берат Албайрак. По его словам, ввод TANAP в эксплуатацию - залог продолжения активной энергополитики Анкары.

В церемонии запуска нового газопровода примут участие президенты Турции и Азербайджана - Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев.

Глава Минэнерго Турции сравнил проекты TANAP и Nabucco: "Обсуждения по вопросу реализации Nabucco продолжались долгие годы, но подвижек достигнуто не было. В то же время благодаря сотрудничеству Турции и Азербайджана реализация проекта строительства Трансанатолийского газопровода близится к концу", пишет Anadolu.

Первоначальная пропускная способность газопровода TANAP составит 16 млрд кубометров в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальной объем - в Европу.

Справка. TANAP является альтернативой российскому проекту поставки газа в Европу - трубопроводу «Турецкий поток». Трансанатолийский трубопровод - часть Южного газового коридора. Предполагается, что по нему будет поставляться топливо из Каспийского региона через Грузию и Турцию в страны Евросоюза.
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