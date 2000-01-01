Время ремонтировать дороги: цены на дорожные материалы 2018
Наступление весенней поры каждый год дает начало строительному сезону. Запускаются бюджетные и частные проекты по благоустройству тротуаров, дорожных участков и прилегающих к ним территорий. Кроме асфальтового покрытия дорог, демонтаж и замена которого всегда выполняется специальной строительной техникой и бригадой рабочих, в замене нуждаются поврежденные участки кладки тротуарной плитки, а также разбитый и изношенный бордюр.
Тротуарная плитка в Украине
Обычно выбор плитки для тротуара основывается на предпочтениях заказчика и назначению материала:
• По форме кирпича плитки различают: «Старый город», «Кирпич», «Молот», «Кость», «Волна» и другие варианты.
• По толщине плитка может быть 45 мм, 60 мм и 80 мм. Вариант 8 см толщиной применяют на участках с повышенной нагрузкой: подъезды для грузовых автомобилей и спецтехники.
• По технологии производства. Вибролитьё – более дешёвая технология производства плитки хорошего качества ручным методом. Вибропрессование – более дорогая технология производства плитки высокого качества станочным методом.
Цены на тротуарную плитку 2018
• 45 мм – 100- 140 грн кв.м;
• 60 мм – 128- 168 грн кв.м;
• 80 мм – 175- 215 грн кв.м.
Стоимость тротуарной плитки взята у производителя ЕКОСБУД. Она может отличаться при покупке у посредников. В цену обычно не входят услуги доставки товара к месту укладки и сама укладка.
Бордюр в Украине
В зависимости от места применения и габаритов, бордюр может быть:
• дорожный;
• тротуарный.
Дорожный бордюр – массивный вид продукции и имеет размеры 1000*300*150 см. Тротуарный бордюр гораздо мельче и доступен в двух размерах: 1000*190* 75 см и 500*210* 40/65 см.
Цены на бордюр 2018
• Дорожный бордюр – 125 грн за штуку;
• Тротуарный бордюр – 50-75 грн за штуку.
Цены на продукцию указаны согласно прайса производителя https://www.vibroplita.dp.ua/plitka8.htm. Доставка товара обычно осуществляется на поддонах от 16 до 96 штук в каждом, в зависимости от типа изделия. Доставка не входит в стоимость и тарифицируется отдельно.
Где лучше покупать стройматериалы
Специфика дорожных бетонных изделий такова, что купить их можно и у посредников на строительных площадках, и у частных производителей, и у заводов-производителей. Если вам нужна небольшая партия для замены или восстановления поврежденной кладки, то первые два варианта подходят лучше всего: недалеко везти и особой разнице в цене на мелкую партию нет. Если нужна большая партия, а также услуги доставки и укладки, то лучше выходить на производителя.