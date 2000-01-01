12.05 16:47 MIGnews.com

В Израиле - мода на крупногабаритные квартиры

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Проблема нехватки в стране небольших квартир известна давно. В 2014 году в Израиле впервые не было построено ни одной однокомнатной квартиры. Двухкомнатные квартиры также превращаются в редкость, больше становится 5-ти и 6-ти комнатных квартир. Согласно утверждениями подрядчиков, вкусы израильтян значительно изменились за последние годы.Если раньше строили трехкомнатные квартиры метражом 80 квадратных метров, то сегодня покупатели ищут малогабаритные квартиры метражом 100 кв. метров. Подобное происходит и с четырехкомнатными квартирами, метраж которых увеличился со 100 до 125 квадратных метров. Шестикомнатные квартиры, площадью 160-170 кв. метров, ранее считавшиеся элитным жильем и носившие гордое название "мини-пентхаус", сегодня пользуются широким спросом, и число таких квартир в проектах постоянно растет. В центральных районах страны, где резкий рост цен превратил в основных покупателей не молодые пары, а тех, кто улучшает жилищные условия, подрядчики подстраиваются под спрос, предлагая крупногабаритные квартиры.В Петах-Тикве, к примеру, 85% квартир, строительство которых было начато в 2006 году, были 4-х и 5-ти комнатными. Только 4% строящихся квартир были 6-ти комнатными и крупнее. В 2016 году уже половина всех строящихся квартир являлись 6-ти комнатными и более.Как говорят специалисты, подобная проблема существует и на периферии. Молодежь не стремится начинать жизнь вдалеке от центра, а инвесторы предпочитают большие квартиры. Даже в далеком южном Эйлате практически не строятся 3-х комнатные квартиры. Если в 2006 году только 1,2% новых квартир в городе являлись 6-ти комнатными и более, то в 2016 их количество выросло до 22%.В Иерусалиме, за которым укрепился имидж города, покидаемого молодыми, количество строящихся малогабаритных квартир упало с 26% в 2006 до 17% в 2016. Несколько уменьшилось количество строящихся 4-х комнатных квартир, 5-ти комнатных стало больше с 15% до 19%, но наиболее значительный скачок наблюдается в строительстве 6-ти комнатных и более квартир — с 2% в 2006 до 22% в 2016.На фоне перехода на строительство крупных квартир Тель-Авив не вписывается в общую картину. Наоборот, строительство малогабаритных квартир в городе набирает обороты. Если в 2006 году 29% строящихся квартир были 3-х комнатными, то в 2016 этот показатель вырос до почти 50%. Вместе с этим, строительство малогабаритных квартир никак не решает проблему жилья среднестатистических молодых пар, так стоимость 3-х комнатной квартиры в городе уже перевалила за 3 миллиона шекелей.В Беэр-Шеве выросли темпы строительства малогабаритных и крупных квартир за счет сегмента 4-х и 5-ти комнатных. В 2016 году 14% строящихся квартир были малогабаритными по сравнению с 4% в 2006 году, и 33% были 6-ти комнатными по сравнению с 18% в 2006 году.