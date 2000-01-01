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Взрыв туризма в Израиле: на 63% больше, чем в 2016 | Фото: george ruiz/Flickr11.04 15:53   MIGnews.com

Взрыв туризма в Израиле: на 63% больше, чем в 2016

В марте Израиль посетили 393 000 иностранных туристов, что на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 63% больше, чем в марте годом ранее. В среднем, в страну въезжали 13,1 туристов в сутки, что на 98% больше, чем в марте 2017 года, или на 26% больше, чем в 2016.

Из них 348,2 тыс. туристов прибыли воздушным путем – на треть больше, чем в марте 2017 года, и на 60% больше, чем в марте 2016 года. Еще 44,6 тыс. туристов прибыли через наземные КПП – на 19% больше, чем в марте 2017 года, и вдвое больше, чем в марте 2016.

Таким образом, в целом туротрасль принесла в казну 577 млн. долларов.

За период с января по март Еврейское государство посетили 949 тыс. туристов, что на треть больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. С начала года туризм пополнил бюджет на 1,39 млрд. долларов.

Больше всего туристов приезжали из стран, в которые министерство туризма инвестирует больше всего средств: США (прирост 39%), Польше (136%), Швеции (90%), Испании (68%), Германии (55%) и Франции (49%).

"Я рад, что тому впечатляющему росту туристов, что был зафиксирован в марте. Это результат предпринимаемых нами маркетинговых и инновационных шагов, совместно с поощрением авиакомпаний и инвестициями в инфраструктуру. Туризм продолжает вносить значительный вклад в экономику Израиля и рынок труда", - констатировал министр туризма Ярив Левин.
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