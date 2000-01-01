Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Закрытие границ - сильнейший удар по экономике Израиля 11.03 07:44   MIGnews.com

Закрытие границ - сильнейший удар по экономике Израиля

Министр труда и социальной защиты Офир Акунис выразил мнение о том, что меры предосторожности, предпринятые правительством Израиля в попытке предотвратить распространение коронавируса было ошибочным.

В интервью телеканалу КАН Акунис заявил: “Это решение - слишком тотальное и имеющее самое драматическое экономическое значение”.

Министр подчеркнул: "Я боюсь, что в долгосрочной перспективе, после того, как мы одолеем вирус, бизнесы и компании уже сюда не придут. Я полагаю, что было бы правильным, что решение об изоляции принималось теми, кто сюда приезжает".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 9 марта объявил о том, что все лица, прибывающие в страну из-за рубежа обязаны пройти 14-дневный карантин.

Нетаниягу заявил: “Эта мера необходима для народного здравоохранения, и народное здравоохранение - превыше всего”.

Решение принято после серии дискуссий в офисе главы правительства относительно политики въезда в Израиль, готовности экономики и научно- технологических аспектов борьбы с коронавирусом.

Нетаниягу заявил: “Эта мера необходима для народного здравоохранения, и народное здравоохранение - превыше всего. Это решение действительно на две недели. Одновременно мы принимаем решения о том, как поддержать израильскую экономику”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:12
ПА: уже 30 зараженных коронавирусом
07:51
Два врача и три медсестры в Ихилов - в изоляции из-за вируса
07:32
Мерец в бешенстве: Орли Леви украла выборы
07:31
ЦАХАЛ предотвратил нападение возле трассы №465
07:10
"Насралла заразился коронавирусом"
07:00
Коронавирус в Испании: парламент приостанавливает работу
06:43
Майк Тайсон "вырубил" Эминема в новом клипе
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:23
Экс-супруга Деппа призналась, что избивала его
04:27
Британский певец снял клип в киевском метро
03:44
Когда восстановятся цены на нефть: в России назвали сроки
02:30
Первая смерть от коронавируса в Ливане
00:46
Умер актер "Звездных войн" и "Игры престолов"
23:04
ЕП сократил мартовскую сессию из-за коронавируса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus