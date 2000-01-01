11.03 07:44 MIGnews.com

Закрытие границ - сильнейший удар по экономике Израиля

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр труда и социальной защиты Офир Акунис выразил мнение о том, что меры предосторожности, предпринятые правительством Израиля в попытке предотвратить распространение коронавируса было ошибочным.В интервью телеканалу КАН Акунис заявил: “Это решение - слишком тотальное и имеющее самое драматическое экономическое значение”.Министр подчеркнул: "Я боюсь, что в долгосрочной перспективе, после того, как мы одолеем вирус, бизнесы и компании уже сюда не придут. Я полагаю, что было бы правильным, что решение об изоляции принималось теми, кто сюда приезжает".Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу 9 марта объявил о том, что все лица, прибывающие в страну из-за рубежа обязаны пройти 14-дневный карантин.Нетаниягу заявил: “Эта мера необходима для народного здравоохранения, и народное здравоохранение - превыше всего”.Решение принято после серии дискуссий в офисе главы правительства относительно политики въезда в Израиль, готовности экономики и научно- технологических аспектов борьбы с коронавирусом.Нетаниягу заявил: “Эта мера необходима для народного здравоохранения, и народное здравоохранение - превыше всего. Это решение действительно на две недели. Одновременно мы принимаем решения о том, как поддержать израильскую экономику”.