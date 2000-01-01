Оптимизация страхования ипотеки: на чем можно выгадать?
Ипотечная ссуда похожа на сложное существо, живущее своей, зачастую скрытой от глаз, жизнью, во многом зависящей от колебаний финансового рынка; правда, повадки этого «существа» прекрасно известны специалистам, знающим множество методов «приручить» его во благо своих клиентов. Не следует забывать и о том, что ипотека сопряжена с другими дополнительными выплатами, которые могут быть довольно значительными – и о которых мы подчас забываем. Так, например, при взятии ипотечной ссуды банк обязует клиента сделать страхование ипотеки. По сути, оно состоит из двух частей: страхования жизни и страхования самой квартиры. Хотя эта мера призвана обезопасить обе стороны, однако в первую очередь она нужна банку – на тот случай, если с вами, не дай Бог, что-нибудь случится, или если ваша квартира (под залог которой и выдается ссуда) по тем или иным причинам существенно потеряет в своей стоимости (например, если ей будет причинен серьезный ущерб).
Разумеется, как и в случае других полисов, не стоит сразу же принимать первое же сделанное вам предложение страховой компании, работающей с вашим банком. Рассматривая варианты, предложенные различными компаниями, следует помнить, что они могут отличаться не только величиной взносов, но и условиями самой страховки. Хотя основные условия являются стандартными для всех страховщиков, некоторые пункты могут отличаться. Внимательно проверьте ваш страховой полис (а лучше всего покажите его специалистам), чтобы в будущем не столкнуться с неприятными неожиданностями. Кроме того, стоит принять во внимание и качество обслуживания в той или иной страховой компании.
Очень важно проследить за тем, чтобы величина платежей за страховку не оставалась неизменной. Как правило, чем больше уже выплаченная вами часть ипотечной ссуды (иными словами, чем меньше ваш долг банку), тем меньше вы должны платить. Существенное уменьшение взносов должно происходить и после единовременного частичного погашения ссуды - благодаря этому зачастую можно сэкономить немалые деньги.
Чтобы оптимизировать страхование ипотеки (вне зависимости от того, взяли ли вы уже ипотечную ссуду или только собираетесь это сделать), лучше всего обратиться к грамотным и проверенным специалистам в этой области, которые помогут вам обойти все «подводные камни» и принять наиболее подходящее именно для вашей ситуации решение, – например, к экспертам израильской компании BMC.
Компания BMC была основана в 2009 году людьми, обладающими огромным опытом в сфере страхования, ипотечного кредитования, а также финансов и банковской деятельности. Один из совладельцев компании, Александр Водовоз, имеет вторую степень по экономике и финансам, которую получил в Тель-авивском университете, и работает в этой области уже 18 лет. До BMC он занимал ответственные должности в банке "Апоалим". Эрик Штайнгаус, обладатель степени BSс по менеджменту, а также лицензий страхового и пенсионно-финансового агента более 12 лет занимается страхованием, консультированием по налогообложению и пенсионному планированию. Михаэль Горель, специалист компании по ипотечному кредитованию, имеет лицензии страхового и пенсионно-финансового агента, занимается страхованием и консультированием по возврату налогов. За годы своей деятельности компания не только помогла тысячам клиентов, но и успела накопить неоценимый опыт в сфере кредитования, страхования и возврата налогов. По сути, BMC представляет собой уникальный для Израиля финансовый центр, в котором под одной крышей предоставляется множество необходимых услуг.
Специалисты компании BMC проведут всеобъемлющую «ревизию» вашего страхового полиса и проверят, нет ли в нем «дыр». Кроме того, вы сможете сравнить свои расходы с ценами на рынке и понять, не переплачиваете ли вы страховой компании и соответствует ли выплачиваемый вами взнос оставшейся части ипотеки. Весьма вероятно, что после подобной тщательной проверки (с последующими рекомендациями) вы станете платить меньше – и при этом оптимизированный страховой полис будет куда эффективнее защищать ваши интересы и ваше будущее.
Дополнительную информацию можно получить на сайте компании BMC по ссылке.