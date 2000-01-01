12.03 03:42 MIGnews.com

Лагард: ЕС на пороге сокрушительного финансового кризиса

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Европа столкнется с крупнейшим экономическим шоком со времен кризиса 2008-го года, если правительства стран-членов Европейского Союза не предпримут экстренных мер в ответ на распространение эпидемии смертоносного коронавируса COVID-19.Такое мнение выразила председатель Европейского центрального банка Кристин Лагардв в ходе телефонной конференции с лидерами стран Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.По ее словам, без координированных действий глобальная экономика столкнется со сценарием, который многим напомнит финансовый кризис 2008 года.При надлежащих ответных мерах экономический шок, вероятно, будет иметь временный характер, а его последствия для ЕС можно будет существенно смягчить.Лагард также отметила, что руководство ЕЦБ изучает все инструменты, особенно те, что позволят ему предоставлять "ультрадешевые" кредиты и обеспечивать безостановочный поток ликвидности.Шаги, предпринимаемые ЕЦБ, сработают лишь в случае, если национальные правительства поддержат их с помощью мер, стимулирующих кредитование компаний в сегментах, затронутых негативными последствиями распространения коронавируса.