11.03 21:07 MIGnews.com

Продление санкций ЕС против РФ рассмотрят позже

the official roll-over of sanctions against ppl & entities responsible for undermining the territorial integrity of #Ukraine will now be taken by justice mins on Fri. initially it was supposed to be taken by trade mins on thu but that meeting was postponed. #coronavirus #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 10, 2020

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Официальное продолжение санкций против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, рассмотрят министры юстиции на встрече в пятницу, 13 марта, сообщил спецкор Рикард Джозвяк в соцсети."Сначала это должны были принять министры торговли в четверг, но эта встреча была перенесена", - отметил Джозвяк.Принятие решения перенесено из-за мер, связанных с эпидемией коронавируса.Напомним, 4 марта послы стран Евросоюза решили продлить на полгода запрет на визы и замораживание активов относительно 175 россиян и сепаратистов, а также ограничения относительно 44 компаний за нарушение территориальной целостности Украины.5 марта Совет Европейского Союза снял санкции с двух высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича и продлил ограничения против десяти человек.