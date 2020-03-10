Продление санкций ЕС против РФ рассмотрят позже

Официальное продолжение санкций против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, рассмотрят министры юстиции на встрече в пятницу, 13 марта, сообщил спецкор Рикард Джозвяк в соцсети.
"Сначала это должны были принять министры торговли в четверг, но эта встреча была перенесена", - отметил Джозвяк.
Принятие решения перенесено из-за мер, связанных с эпидемией коронавируса.
the official roll-over of sanctions against ppl & entities responsible for undermining the territorial integrity of #Ukraine will now be taken by justice mins on Fri. initially it was supposed to be taken by trade mins on thu but that meeting was postponed. #coronavirus#Russia
Напомним, 4 марта послы стран Евросоюза решили продлить на полгода запрет на визы и замораживание активов относительно 175 россиян и сепаратистов, а также ограничения относительно 44 компаний за нарушение территориальной целостности Украины.
5 марта Совет Европейского Союза снял санкции с двух высокопоставленных чиновников времен президентства Виктора Януковича и продлил ограничения против десяти человек.