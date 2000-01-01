ЕК создаст инвестфонд для поддержки экономики

Еврокомиссия заявила о намерении создать специальный инвестиционный фонд для поддержки экономики ввиду распространения нового коронавируса, объем которого может достигнуть 25 миллиардов евро, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.
"Мы введем инвестиционный фонд для ответа на коронавирус, направленный на систему здравоохранения, на малый и средний бизнес, на рынок занятости и на другие уязвимые места экономики. Его размер будет значительным, он быстро достигнет 25 миллиардов евро", - сказала она, пишет пресс-служба.