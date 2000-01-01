Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











ЕК создаст инвестфонд для поддержки экономики 11.03 23:11   MIGnews.com

ЕК создаст инвестфонд для поддержки экономики

Еврокомиссия заявила о намерении создать специальный инвестиционный фонд для поддержки экономики ввиду распространения нового коронавируса, объем которого может достигнуть 25 миллиардов евро, сказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

"Мы введем инвестиционный фонд для ответа на коронавирус, направленный на систему здравоохранения, на малый и средний бизнес, на рынок занятости и на другие уязвимые места экономики. Его размер будет значительным, он быстро достигнет 25 миллиардов евро", - сказала она, пишет пресс-служба.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:23
Чарли Шина обвинили в изнасиловании подростка  
22:06
Тель-Авив: стало известно о состоянии одного из зараженных
21:48
Из-за коронавируса в Киеве вводят ограничения
21:35
Орли Леви-Абукасис угрожают расправой
21:30
Украинки совершили акт вандализма в Ватикане
21:22
Коронавирус в Израиле: уже 97 зараженных
21:12
Коронавирус в Италии: за день – 196 жертв
21:07
Продление санкций ЕС против РФ рассмотрят позже
20:56
Маршрут еще одного зараженного в Израиле
20:40
Театры и кинотеатры – под угрозой закрытия из-за ограничений
20:25
Число зараженных в Израиле достигло 85
20:20
Нетаниягу и Минздрав пожилым людям: будьте осторожны
20:05
Кнессет: принятие присяги могут отменить
19:58
В Крыму задержаны пять членов Хизб ут-Тахрир
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus