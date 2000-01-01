11.03 08:31 MIGnews.com

Боливар не вынесет двоих

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В течение 2016-2019 гг. правительство выделило около 2,5 млрд. шек для решения проблем пожилых репатриантов алии -90-х гг. и других нуждающихся пенсионеров. Особое место среди этих правительственных решений занимает пенсионная реформа (ПР), инициированная партией НДИ, имевшая своей целью поощрить работавших в Израиле пожилых репатриантов.Предлагаемая Вашему вниманию статья посвящена анализу результатов ПР. В статье предлагается внести изменения в действующие инструкции Института национального страхования (Битуах леуми, в дальнейшем – БЛ), которые позволят существенно увеличить число пожилых репатриантов, у которых увеличатся доходы. в результате ПР.Система социального страхования, действующая в Израиле, не адаптирована для приема репатриантов, приезжающих в возрасте 35+. Многие пожилые репатрианты, работавшие в Израиле, после достижения пенсионного возраста оказываются в более трудном положении по сравнению с теми, кто репатриировался в пенсионном возрасте.Для того, чтобы поощрить пожилых репатриантов, работавших в Израиле, партия НДИ потребовала в 2016 году от правительства провести реформу социального обеспечения пенсионеров.Согласно договоренности между НДИ и министерством финансов тем пенсионерам, чей трудовой и страховой стаж работы в Израиле составляет менее 35 лет, при начислении пособия по старости (кицбат зикна, в дальнейшем – КЗ) будут засчитываться первые 10 лет работы в Израиле. Это приведет к увеличению в среднем на 306 шекелей их КЗ.Первоначально предполагалось, что ПР вступит в полную силу в течение 4 лет (2017-2020 гг.). Однако многие пожилые репатрианты, работавшие в Израиле, возмутились тем, что в 2017 году им увеличили КЗ всего на 31 шек. В ответ на это лидер НДИ А.Либерман потребовал от правительства, чтобы пенсионная реформа завершилась в более короткие сроки и чтобы в 2018 году добавка к КЗ была более весомой.В январе 2018 года министр обороны А.Либерман и министр финансов М.Кахлон договорились о том, что ПР будет полностью “введена в строй” уже в 2019 году.У 440 тысяч израильских пенсионеров, на которых распространяется ПР, в 2018 году КЗ увеличится на 180 шек (ретроактивно, с 1 января 2018 года, после того, как проект госбюджета на 2019 год будет утвержден кнессетом). В 2019 году их КЗ увеличится еще на 120 шек. В результате у тех, на кого распространяется ПР, пособие по старости будет увеличено в среднем на 306 шек.Настаивая на пенсионной реформе, партия НДИ преследовала цель, чтобы у всех пожилых репатриантов, работавших в Израиле, увеличились доходы в результате учета первых 10 лет работы в Израиле при начислении КЗ. Однако реализации этого замысла помешали инструкции БЛ,. которые не позволяют увеличивать доходы за счет роста КЗ тем пенсионерам, кто живет ниже черты бедности и получает социальную надбавку к пособию по старости. Когда БЛ увеличивает КЗ, за счет учета первых 10 лет работы в Израиле, министерство финансов сокращает размер социальной надбавки к пособию по старости на ту же величину, на которую возросло их КЗ (т.е. на 306 шек ).В результате реформы у всех работавших в Израиле пожилых репатриантов увеличится размер КЗ. Однако у тех из них, кто получает социальную надбавку к пособию по старости, увеличение КЗ не приведет к увеличению их доходов, а начисленные им деньги (увеличение КЗ на 306 шек) останутся в госказне.. Поскольку среди работавших в Израиле пожилых репатриантов большинство живут ниже черты бедности и получают социальную надбавку к пособию по старости, то в результате реформы их доходы не вырастут даже на 1 шекель.Сообщения о том, что министерство финансов оставляет у себя 400 млн. шек из того 1,4 млрд. шекелей , которые были выделены на ПР, появились с ссылкой на министерство финансов в декабре 2016 года, незадолго до того, как эта реформа начала осуществляться..Нетрудно подсчитать, что эти 400 млн. шекелей останутся в госказне вследствие того, что действующие инструкции БЛ не позволяют увеличить доходы на 306 шек.в месяц 109.000 работавших в Израиле пожилых репатриантов и других пенсионеров, поскольку они живут ниже черты бедности и получают социальную надбавку к пособию по старости. Чтобы убедиться в этом, нужно разделить 400 млн. шек на 306 шек и еще на 12 месяцев.Следовательно, из 440.000 пенсионеров, на которых распространяется ПР, доходы увеличатся на 306 шек в месяц только у 331.000, а у 109.000 они не вырастут несмотря на то, что их КЗ увеличится на те же 306 шек, Поэтому правительство будет тратить на эту ПР не 1,4 млрд. шек в год, как было договорено с партией НДИ в июне 2016 года, а всего 1 млрд. шек.При подготовке к публикации настоящей статьи мы использовали данные центрального статистического бюро (ЦСБ) за 2015-2017 гг. Публикуемые в СМИ отчеты ЦСБ очень скупо представляют данные, которые касаются социального положения пожилых репатриантов алии-90 гг.Опираясь на эти данные ЦСБ невозможно разобраться в вопросе, какое количество работавших в Израиле пожилых репатриантов алии 90-х увеличат свои доходы в результате ПР. Неоценимую помощь в этом отношении нам оказал д-р экономический наук Б.Дубсон, который использовал данные ЦСБ, которые обычно не публикуются в СМИ. Поэтому я хочу воспользоваться случаем и выражаю глубокую признательность за ту бесценную помощь, которую д-р Б.Дубсон оказал при подготовке к печати этой статьи..По данным ЦСБ в 2017 году в Израиле проживало 200.000 пожилых репатриантов из алии 1990-х гг. Из них около 50.000 приехали в пенсионном возрасте и не работали в Израиле, а 150.000 успели поработать в Израиле до того, как достигли пенсионного возраста.Мы хотим выяснить, какое количество работавших в Израиле пожилых репатриантов увеличат свои доходы в результате ПР. Согласно данным ЦСБ за 2015 год среди пожилых репатриантов алии 1990-х гг только 15%: заработали достаточно большую накопительную пенсию, чтобы не жить в бедности на старости лет Следовательно, их насчитывается 30.000. Их накопительная пенсия составляет в среднем 2.713 шек., что в 3 раза меньше средней пенсии –старожилов (8.231 шек, и - ее имеют 41% пожилых граждан страны).Чтобы подсчитать количество пожилых репатриантов, у кого увеличатся доходы в результате ПР, необходимо учитывать не только тех, кто заработал достаточно большую накопительную пенсию, но также их супругов, а также тех пожилых репатриантов, кто продолжает работать, несмотря на свой преклонный возраст.По нашим оценкам, от 15.000 до 20.000 пожилых репатриантов алии -90-х гг., не имеющих пенсионного обеспечения, продолжают работать, чтобы иметь возможность оплачивать съемное жилье или же машканту. Кроме того, от 10. до 15.тысяч пожилых репатриантов не получают социальной надбавки, поскольку их супруг имеет значимую накопительную пенсию.Суммируя сказанное выше, можно заключить, что в результате ПР у 60.000 пожилых репатриантов, которые живут выше черты бедности, доходы возрастут -на 306 шек. в месяц на одного пенсионера и на 712 шек. – на двоих. Эти “счастливчики” из числа работавших в Израиле пожилых репатриантов алии 90-х гг. , составляют около 40% от всех работавших в Израиле пожилых репатриантов (150.000, см.ранее ) и 18% от тех 331.000 пенсионеров, доходы которых увеличатся в результате ПР.Что же касается тех работавших в Израиле пожилых репатриантов, кто живет ниже черты бедности и получает социальную надбавку к пособию по старости, то по нашим оценкам их насчитывается около 90.000. Хотя каждому из них БЛ увеличит размер КЗ на 306 шек (в 2019 году) , их доходы не вырастут, потому что министерство финансов сократит получаемую ими социальную надбавку на те же 306 шек, которые останутся в госказне не востребованными.Другими словами, 90 тысяч пожилых репатриантов не сумеют воспользоваться плодами ПР, только потому, что живут ниже черты бедности. Они составляют большинство (около 60% ) среди работавших в Израиле пожилых репатриантов алии 90-х гг.Учитывая, что на пенсионную реформу партии НДИ, начиная с 2019 года, правительство будет ежегодно выделять 1 млрд. шек, можно сделать вывод, что на долю пожилых репатриантов, работавших в Израиле, приходится менее 200 млн. шек, а на старожилов - около 800 млн. шек. На основании полученных нами результатов, можно сделать вывод, что среди пенсионеров, оставшихся за бортом ПР, около 80% составляют пожилые репатрианты.Представляется крайне несправедливым то, что большинство работавших в Израиле пожилых репатриантов алии 90-х гг. не смогут воспользоваться плодами ПР. Абсурдность этой ситуации связана с тем, что из-за устаревших инструкций БЛ наиболее нуждающиеся пожилые репатрианты, работавшие в Израиле, не увеличат свои доходы в результате ПР из-за того, что они получают социальную надбавку к пособию по старости.Чтобы исправить эту несправедливость необходимо добиться, чтобы 400 млн. шек, удержанные министерством финансов, были возвращены их законным владельцам. Этого могут добиться депутаты Кнессета, если они потребуют отмены устаревших инструкций БЛ. Эти инструкции можно изменить таким образом, чтобы работавшие в Израиле пожилые репатрианты и другие пенсионеры, на кого распространяется ПР, получили бы право одновременно получать и социальную надбавку к пособию по старости , и дополнительные 306 шек за первые 10 лет работы в Израиле (в результате увеличения размера КЗ).В этом случае все 150 тысяч работавших в Израиле пожилых репатриантов увеличат свои доходы на 306 шек в месяц.Как известно, с 2016 по 2018 год министерство финансов выделило 910 млн.шек. для помощи живущим ниже черты бедности пенсионерам. После того, как в январе 2018 года. был опубликован проект госбюджета на 2019 год, стало ясно, что в 2019 году министерство финансов не планирует увеличивать помощь нуждающимся пенсионерам, как оно делало это в течение последних 3-х лет ( 2016-2018 гг.).В связи с этим в самый раз вспомнить рассказ “Боливар не вынесет двоих” писателя О’ Генри, в котором описана ситуация, похожая на ту, в которой оказались от 120 до 140 тысяч пожилых репатриантов, получающих социальную надбавку к пособию по старости.Вследствие того, что министерство финансов выделило 1 млрд. шек в 2019 году для реализации ПР, оно отказалось продолжать свою программу, связанную с ежегодным увеличением помощи нуждающимся пенсионерам. От этого пострадают от 120 до 140 тысяч пожилых репатриантов, живущих ниже черты бедности и получающих социальную надбавку к пособию по старости.Те 90.000 нуждающихся пожилых репатриантов, кто работал в Израиле, но живут ниже черты бедности и поэтому получают социальную надбавку к пособию по старости, оказались наказаны дважды. Во-первых, потому что их доходы не увеличатся на 306 шек в месяц, как у других работавших в Израиле пожилых репатриантов алии 90-х гг.; а во- вторых потому, что министерство финансов не увеличит им в 2019 году социальную надбавку к пособию по старости.Эти 90.000 работавших в Израиле пожилых репатриантов, живущих ниже черты бедности , с точки зрения социального обеспечения находятся точно в таком же положении, как те репатрианты, кто приехал в пенсионном возрасте и не работал в Израиле..Крайне важно, чтобы депутаты от различных партийных фракций Кнессета, которым не безразлична судьба пожилых репатриантов алии 1990-х, потребовали бы от правительства, чтобы в госбюджете на 2019 год были предусмотрены расходы на увеличение социальной надбавки к пособию по старости пенсионерам, живущим ниже черты бедности. Это стало бы существенной поддержкой для более чем 120 тысяч пожилых репатриантов.