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Shell будет покупать газ с месторождения Левиафан 11.03 14:10   MIGnews.com

Shell будет покупать газ с месторождения Левиафан

Глобальный энергетический гигант Shell ведет переговоры с владельцами израильского газового месторождения левиафан и кипрского Афродита о покупке добываемого на них газа, сообщает Bloomberg.

Shell намерен купить 10 миллиардов кубометров с месторождений ежегодно на протяжении 10 лет. Предполагаемая сумма сделки - 25 миллиардов долларов.

В случае, если соглашение с Shell будет подписано, израильским компаниям придется резко наращивать добычу и забыть разговоры “перенасыщении локального рынка”.

Shell владеет заводом по сжижению газа EDCO в Египте - и сможет продавать сжиженный газ по всему миру. На настоящий момент неясно, как газ будет поставляться в Египет.
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