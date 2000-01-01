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СМИ: ОПЕК хочет отказаться от сокращения нефтедобычи | Фото: Thinkstock11.03 15:15   MIGnews.com

СМИ: ОПЕК хочет отказаться от сокращения нефтедобычи

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не будет продлевать глобальное соглашение об ограничении производства нефти, чтобы не дать развиваться добыче сланцевого сырья в США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Чиновники из Саудовской Аравии организовали закрытую встречу с американскими производителями, чтобы обменяться взглядами о ситуации на рынке и поделиться прогнозами по добыче сланцевой нефти.

"Один из советников (министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха – ред.) сказал, что рост сланцевой добычи в США не ударит по ОПЕК. Он добавил, что ни мы, ни другие производители сланцев не должны автоматически полагать, что ОПЕК продлит пакт о сокращении добычи", – сообщил глава одной из американских компаний, присутствовавший на встрече.

Правительство США ожидает, что в 2017 году добыча в стране вырастет на 330 тысяч баррелей в сутки, в основном за счет сланцевой нефти. При этом некоторые аналитики и производители прогнозируют рост вдвое больше, отмечает агентство.

9 марта цена на нефть марки Brent опустилась ниже 52 долларов за баррель впервые с декабря 2016 года. Падение котировок связывают с увеличением запасов нефти в США.

Следующее заседание ОПЕК состоится 25 мая в Вене. Предполагается, что на встрече производители будут обсуждать возможность продления соглашения о сокращении добычи.

С 1 января ОПЕК и еще несколько государств ограничили нефтедобычу на полгода. Соглашение было достигнуто между Россией и картелем в начале декабря 2016 года.
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