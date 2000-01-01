11.02 11:37 MIGnews.com

Nord Stream 2 будет достроен несмотря на санкции США

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Заместитель руководителя МИД РФ Александр Панкин заверил, что газопровод Северный поток - 2 будет успешно достроен несмотря на санкционное давление со стороны Соединенных штатов Америки. Таким образом, Панкин прокомментировал ранее появившуюся в немецкой деловой газете Handelsblatt информацию, что США могут ввести новые санкции против проекта, если Россия попытается завершить строительство трубопровода.Действия Вашингтона замруководителя МИД РФ охарактеризовал как "вопиющий пример недобросовестной конкуренции".Недавно сообщалось, что судно "Академик Черский", способное достроить "Северный поток-2" покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.До этого Вашингтон пригрозил санкциями компаниям, связанным со строительством "Северного потока-2". Изучив риски, швейцарский морской подрядчик Allseas, специализирующийся на укладке подводных трубопроводов, монтаже и демонтаже морских платформ, прекратил работы по укладке трубопровода в Балтийском море.