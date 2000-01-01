11.02 14:00 MIGnews.com

Ливан подписал соглашение о добыче газа в спорном районе

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France Press сообщает, что Ливан подписал соглашение о добыче газа с консорциумом, в который входят компании Total, ENI и Novatek.Соглашение распространяется на район, право на добычу в котором оспаривается Израилем.Израиль утверждает, что два блока, в которых Ливан собирается начать бурение, принадлежат ему и назвал соглашение провокацией.Президент Ливана Мишель Аюн на церемонии подписания соглашения заявил, что Ливан “вступает в новую эпоху и становится членом клуба энергодобывающих стран”.France Press передает, что добыча на оспариваемом 9 блоке должна начаться в 2019 году.Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил: “Они опубликовали тендер на добычу на газовом месторождении, включая блок, который принадлежит нам - для иностранных и международных корпораций. Это, с моей точки зрения - большая ошибка, поскольку это против всех правил и протоколов”.